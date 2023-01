Borussia Dortmund:Ultimatum für Moukoko

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Fahrradfahren funktioniert schon mal wieder. Jedenfalls auf der Tretmaschine im Trainingszentrum. Und wie das heute so üblich ist, meldete sich Borussia Dortmunds Mittelstürmer mit einer Videobotschaft auf Twitter zurück, aufgenommen am Rande der "Trainingsdiagnostik", mit der der BVB den Betrieb am Montag wieder aufnahm. Sébastien Haller, über dessen Krebsdiagnose zu Beginn der Saison das Fußballpublikum vereinsübergreifend erschrocken war, scheint das Schlimmste überstanden zu haben. "Ich bin endlich zurück", plauderte Haller in charmantem Englisch mit französischen Akzent in die Kamera, "für Siege auf dem Rasen."

An diesem Mittwoch steht das erste normale Training mit Ball an. Man wird dann ahnen können, ob Haller, der bisher kein einziges Pflichtspiel für Dortmund absolvieren konnte, die Strapazen der Krebstherapien so gut überstanden hat, wie er und sein Klub und die Anhänger des BVB das hoffen.

Detailansicht öffnen Zum zweiten Mal in der Vorbereitung, aber bislang noch ohne Pflichtspiel für den BVB: Sébastien Haller, hier auf einem Foto aus dem Sommertrainingslager. (Foto: David Inderlied/Kirchner-Media/Imago)

Die Zeichen dafür stehen gut. Haller hatte schon zwei Wochen vor Weihnachten in Dortmund ein offenbar knallhartes individuelles Aufbautraining durchgezogen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. "Brutal" sei der 28-Jährige dabei mit sich selbst gewesen, berichten Augenzeugen. Er sei topfit. Am Freitag fliegt Haller mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella. Dem Vernehmen nach steht einem relativ schnellen Comeback wenig im Wege. Die obligatorischen Leistungstests soll er mit guten Werten abgeschlossen haben. Der BVB beginnt den Bundesliga-Betrieb am 22. Januar gegen den FC Augsburg. Nicht ausgeschlossen, dass Haller dann bereits spielfähig ist.

Der BVB bietet Moukoko fünf Millionen, dessen Berater fordert das Doppelte

Für einen anderen im Dortmunder Kader hat die erstaunliche Rückkehr von Mittelstürmer Haller ganz andere Vorzeichen. Youssoufa Moukoko, seit sieben Wochen volljährig, hatte als Haller-Vertreter mehrere Highlights gelandet, unter anderem mit Treffern gegen Bayern München und gegen Dortmunds Spezial-Rivalen Schalke 04. Das hat den jungen Mann aus den BVB-Junioren auf den letzten Drücker sogar in die WM-Auswahl des DFB in Katar gebracht. Hansi Flick hatte dann für Moukoko keine rechte Verwendung, und das Turnier war schnell zu Ende. Aber der Höhenflug im Herbst hat Moukoko enorme Aufmerksamkeit beschert. Mittelstürmer, noch dazu gerade mal 18-jährige, die bei einem Topklub wie Dortmund plötzlich zum Stammpersonal gehören: Das mobilisiert die noch wesentlich reicheren Klubs von Chelsea über Manchester United bis Barcelona.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ließ gleich zum Start der ersten Trainingswoche 2023 wissen, dass man das Gezerre um Moukoko nun "kurzfristig" lösen wolle. Das sei im Interesse aller Beteiligten. Moukoko, der seit seinem 13. Lebensjahr beim BVB spielt, hat nur noch einen Vertrag bis zum 30. Juni. Er könnte im Sommer also ablösefrei wechseln. Und spätestens seit seiner Nominierung fürs DFB-Nationalteam gibt es Interessenten, die das vermeintliche Schnäppchen Moukoko mitnehmen wollen.

Was Kehl zwar nicht öffentlich sagte, was aber im Klub klar ist: Moukoko scheint schon jetzt die Geduld beim BVB-Management überstrapaziert zu haben. Ihm soll seit Oktober ein komplettes Vertragsangebot vorliegen. Man hört, dass dem jungen Mann rund fünf Millionen Euro Jahresgage plus Einsatzprämien angeboten worden seien. Grundsätzlich wissen Kehl und der BVB, dass Klubs wie Chelsea oder Barcelona deutlich mehr bieten. Zudem könnte Moukoko, weil keine Ablösesumme fällig wird, anderswo mit einem üppigen Handgeld rechnen.

Sportdirektor Kehl setzt ein Ultimatum, wie man es eigentlich nur tut, wenn kaum noch eine Chance besteht

Kehls öffentliches Drängen auf eine Entscheidung hat viel damit zu tun, dass Moukokos Berater Patrick Williams das Angebot des BVB bisher abgelehnt hat. Es heißt, dass Williams in etwa das Doppelte an Gehalt in den Raum stelle. Dass sich eine solche Lücke allein mit Goodwill überbrücken ließe, halten sie in Dortmund inzwischen für unwahrscheinlich. Deshalb wohl auch die klare Ansage von Kehl. Ultimaten setzt man in der Branche schließlich nur, wenn eh schon kaum noch eine Chance besteht.

Neben der finanziellen Verlockung soll Moukoko allerdings auch offen unzufrieden sein mit seinen Einsatzchancen. Mit der Rückkehr von Sébastien Haller könnten Moukokos Aktien schlagartig fallen, wenn der aus Amsterdam geholte Torjäger schnell wieder in Tritt kommt und seine Krankheit tatsächlich überwunden hat. Haller ist Moukoko in praktisch allen wesentlichen Belangen überlegen: Er ist erfahrener, schneller, bulliger, in der Ballbehandlung stärker und ein gefährlicher Kopfballspieler. Ist Haller fit, dürften Moukokos Einsatzminuten fast automatisch deutlich sinken. Das dürfte sich mit Moukokos Selbstwertgefühl nicht gut vertragen. An Selbstbewusstsein mangelt es dem Teenager nicht. Untröstlich wären sie beim BVB angesichts der Stimmungslage wohl nicht mehr, wenn Moukoko das Angebot des BVB am Ende ausschlagen würde. Mentaler Raum für Nachverhandlungen besteht wohl nicht.

Im Schatten von Hallers bevorstehendem Comeback und dem langen Abschied des in Dortmund hoch geschätzten Talents Moukoko haben sich am Montag zwei andere Langzeit-Verletzte beim BVB zurückgemeldet. Jamie Bynoe-Gittens und Mo Dahoud, beide mit Schulteroperationen monatelang außer Gefecht, sind wieder gesund. Und zumindest Bynoe-Gittens, der in Dortmund als der neue Jadon Sancho angesehen wird, könnte sofort in die Startelf rutschen und neben Haller und dem ebenfalls wieder gesunden Marco Reus die Standard-Offensivreihe bilden. Als echte Winterverpflichtungen wäre das Rückkehrer-Trio spektakulär.

BVB-Trainer Edin Terzic hat allerdings Verstärkung auch nötig. Vor der WM-Pause lag der BVB nur auf Platz sechs der Bundesliga. Die mäßige Ausbeute könnte jedoch tiefere Gründe haben als das zeitweise Abhandenkommen von Haller und Co.