Fußball, Borussia Dortmund: Ex-Nationalspieler Julian Weigl steht offenbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum portugiesischen Meister Benfica Lissabon. Nach Informationen der "Funke Mediengruppe" steht der Wechsel des 24-Jährigen kurz bevor. Auch portugiesische Medien berichten darüber. Die Höhe der Ablöse soll 15 bis 20 Millionen betragen.

Der 2015 von 1860 München verpflichtete Mittelfeldspieler hatte in den letzten drei Bundesliga-Spielen des Jahres jeweils über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Allerdings fehlten da Axel Witsel und Thomas Delaney, die Stammkräfte auf seiner Position, verletzt. Unter normalen Umständen war Weigl zuletzt häufig Ersatz, oft war über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain mit Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel spekuliert worden. Für die Nationalmannschaft kam Weigl fünf Mal zum Einsatz, zuletzt allerdings vor fast drei Jahren im März 2017.

Darts-WM, London: Vorjahressieger Michael van Gerwen greift bei der Darts-Weltmeisterschaft in London nach seinem vierten WM-Titel. Der 30 Jahre alte Niederländer machte durch das 6:3 gegen Nathan Aspinall (England) den erneuten Finaleinzug perfekt. Am Neujahrstag (21.00 Uhr/DAZN und Sport1) trifft der Weltranglistenerste in der Neuauflage des Finals von 2014 im Alexandra Palace auf Peter Wright aus Schottland.

"Ich fühle mich phänomenal. Mit meiner Performance bin ich zwar nicht zufrieden, aber ich habe gewonnen. Ich stehe im Finale, darum ging es", sagte van Gerwen bei Sky Sports. Zum bevorstehenden Duell mit Wright ergänzte er: "Ich muss ein gutes Match spielen, um da durchzukommen." Wright hatte im ersten Halbfinale des Abends zum zweiten Mal in seiner Karriere den Sprung ins WM-Finale geschafft. Der 49-Jährige setzte sich gegen den Waliser Gerwyn Price mit 6:3 durch. Im Endspiel vor sechs Jahren hatte Wright mit 4:7 gegen van Gerwen verloren.

Fußball, FC Bayern: Bayern-Trainer Hansi Flick will bei den Münchnern nach seiner Beförderung zum Chefcoach nicht wieder in die Assistenten-Rolle zurückkehren. "Ich kann mir vieles vorstellen, aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen", sagte Flick dem Kicker. Der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw hatte die Mannschaft nach der Trennung von Niko Kovac Anfang November übernommen und war nach dem letzten Hinrunden-Spiel "mindestens" bis zum Saisonende" als Cheftrainer bestellt worden. Der Rekordmeister hat in den zehn Spielen unter Flicks Regie acht Siege bei einem Torverhältnis von 32:7 geschafft. "Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, imponiert mir", sagte der 54-Jährige.

"Es macht sehr viel Spaß, vor allem in der Konstellation mit diesem Trainerteam und dessen Unterstützung", sagte der Nachfolger von Niko Kovac. Dazu komme die Arbeit mit der Mannschaft. "Wir haben ein wirklich gutes Miteinander gefunden. Bayern München ist ein Verein mit viel Power, deshalb gefällt mir diese Aufgabe sehr gut. Der Gedanke, stets erfolgreich sein zu wollen, kommt mir entgegen."

Die momentane Konstellation mit dem Cheftrainer-Vertrag beim Bundesliga-Dritten bis zum Saisonende bezeichnete Flick als "eine sehr gute Lösung, für alle". Er spüre das absolute Vertrauen. "Es spricht ja nichts dagegen, dass man weitermacht, wenn es erfolgreich verläuft. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Spiele und Ergebnisse weiterhin passen; und wenn nicht, hat der Verein ausreichend Zeit, sich nach einem anderen Trainer umzuschauen."

Skispringen, Vierschanzentournee: Für Team-Weltmeister Richard Freitag ist die 68. Vierschanzentournee der Skispringer vorzeitig beendet. Der 28 Jahre alte Sachse wird wegen Formschwäche schon bei der zweiten Station in Garmisch-Partenkirchen an Neujahr (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) nicht mehr an den Start gehen, wie Bundestrainer Stefan Horngacher am Montagmorgen mitteilte. Freitag war in Oberstdorf nur 59. in der Qualifikation geworden und hatte den Wettkampf daher verpasst.

2. Bundesliga, VfB Stuttgart: Eine Woche nach der Trennung von Tim Walter hat Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 42-Jährige wechselt von der TSG Hoffenheim, wo er bereits unter Julian Nagelsmann und zuletzt unter Alfred Schreuder als Co-Trainer tätig war. Der Vertrag des Italo-Amerikaners läuft bis zum 30. Juni 2021. Er ist bereits der vierte Trainer der Stuttgarter in den vergangenen zwölf Monaten.

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger betonte, mit Matarazzo als Cheftrainer sehe sich der VfB "für alle Herausforderungen (...) sehr gut aufgestellt". Sportdirektor Sven Mislintat ergänzte: "Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft wichtige Impulse für eine erfolgreiche Rückrunde in der zweiten Bundesliga geben kann." Der VfB steht nach 18 Spielen der laufenden Saison auf dem dritten Rang in der Tabelle - punktgleich mit dem Hamburger SV auf Rang zwei und drei Punkte hinter Tabellenführer Arminia Bielefeld. Aus seinen vergangenen zehn Spielen hatten der Bundesliga-Absteiger allerdings nur elf Punkte geführt.