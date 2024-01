Borussia Dortmund:Hummels und Reus drohen auszufallen

Borussia Dortmund muss zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga beim Tabellen-Vorletzten 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise auf die grippekranken Routiniers Mats Hummels, 35, und Marco Reus, 34, verzichten. Hummels habe es zuletzt "richtig schwer erwischt", berichtete Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Der Nationalspieler habe am Mittwoch schon wieder leicht trainieren können, "aber wir müssen sehen, wie es sich weiter verhält." Am Mittwoch schließlich habe es auch Reus "erkältungstechnisch erwischt. Da müssen wir die nächsten 24 Stunden abwarten."