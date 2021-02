Ganz stark am Schießstand: Franziska Preuß.

Die deutschen Biathletinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka Silber in der Staffel gewonnen und damit die ersehnte erste Frauen-Medaille geholt. Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß mussten sich am Samstag nur den wie im Vorjahr siegreichen Norwegerinnen geschlagen geben.

Preuß sicherte im Schlussspurt Rang zwei, als sie um 0,4 Sekunden die Ukrainerin Olena Pidruschna noch abfing. Pidruschna war zwischenzeitlich an der Deutschen vorbeigegangen, doch Preuß schlug zurück.

Das DSV-Quartett, das im Januar beim Heim-Weltcup in Oberhof den bisher einzigen Saisonsieg der Damen gefeiert hatte, leistete sich insgesamt fünf Nachlader und hatte nach 4x6 Kilometern 8,8 Sekunden Rückstand auf Norwegen.

Zuletzt hatten die deutschen Damen 2017 in Hochfilzen WM-Gold geholt, im Vorjahr hatte es Silber gegeben.