1985 die Attraktion schlechthin im Club zur Vahr: Als frisch gekürter Masters-Champion von Augusta nahm Bernhard Langer im selben Jahr auch an der German Open bei Bremen teil. Selbstverständlich gewann er den Titel.

Interview von Gerald Kleffmann

Bernhard Langer aus Anhausen bei Augsburg ist einer der erfolgreichsten Athleten der deutschen Sportgeschichte. Der 63-Jährige gewann mehr als 110 Golfturniere weltweit. Am bedeutsamsten waren seine Triumphe 1985 und 1993 beim Masters in Augusta im US-Bundesstaat Georgia. Beim Ryder Cup, dem Kontinentalduell zwischen Europa und den USA, siegte er als Spieler sechsmal bei zehn Teilnahmen und einmal als Kapitän (2004). Seit 13 Jahren sammelt Langer auf der Champions Tour der Senioren in den USA ebenfalls reihenweise Titel ein und gewann jedes der fünf Majors mindestens einmal.