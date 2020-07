Der FC Bayern München ist zum 20. Mal DFB-Pokalsieger. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Samstag das Finale in Berlin mit 4:2 (2:0) gegen Bayer Leverkusen und holte damit wie im vergangenen Jahr das Double aus deutscher Fußball-Meisterschaft und Pokal.

Im leeren Berliner Olympiastadion trafen David Alaba (16. Minute), Serge Gnabry (24.) und Robert Lewandowski (59./89.) für den deutschen Rekordchampion beim 13. Double aus Meisterschaft und Pokal. Die Leverkusener Treffer erzielten Sven Bender (64.) und Kai Havertz (90.+5/Handelfmeter).

Die Finalniederlage bedeutete für Bayer den neunten zweiten Platz seit dem letzten Titelgewinn beim Pokalsieg 1993. Der Elf von Trainer Peter Bosz bleibt die Chance auf einen Titel beim Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen im August. Für die Münchner geht es dann in der Champions League mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea weiter. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August in Lissabon statt.