Die Fußballerinnen des FC Bayern verabschieden sich mit einer Niederlage in die Winterpause. Der deutsche Meister verlor am Mittwochabend 0:1 (0:1) bei Ajax Amsterdam , im vierten Vorrundenspiel war es die erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison. Romée Leuchter erzielte für die Gastgeberinnen mit einem Flachschuss das entscheidende Tor (44. Minute). Die Münchnerinnen hatten kurzfristig auf Nationalspielerin Lea Schüller sowie auf Alara Sehitler verzichten müssen. Beide waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Durch die wettbewerbsübergreifend erste Saisonniederlage fielen die von Alexander Straus trainierten Münchnerinnen (5 Punkte) in Gruppe C vom ersten auf den dritten Platz. Neuer Tabellenführer ist Ajax (7), Zweiter ist Paris Saint-Germain (6), das im Parallelspiel am Mittwoch 3:1 beim neuen Schlusslicht AS Rom (4) gewann. In der Bundesliga hatte der FC Bayern am vergangenen Spieltag ebenfalls die Tabellenführung nach einem mageren 1:1 bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg abgeben müssen.