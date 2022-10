Was für ein Schlusspunkt im Bundesliga-Topspiel: In der letzten Sekunde trifft Anthony Modeste zum 2:2-Ausgleich gegen den FC Bayern. Zuvor hatte der Franzose noch eine große Chance vergeben.

Durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit hat Anthony Modeste Borussia Dortmund einen Punkt im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern gesichert. Der Stürmer erzielte das 2:2 per Kopf unter dem frenetischen Jubel der BVB-Anhänger auf der Südtribüne. Die Fans feierten den Franzosen, der mit seinen Kindern an der Hand nach dem Abpfiff über den Platz lief, mit "Modeste"-Sprechchören.

Die Münchner hatten nach Toren von Leon Goretzka (33. Minute) und Leroy Sané (53.) geführt, beide Treffer bereitete Jamal Musiala vor. Für Dortmund traf Youssoufa Moukoko nach Vorlage von Modeste in der 75. Minute. Kurz darauf vergab der ehemalige Kölner noch die ganze große Chance zum Ausgleich, als er eine Vorlage von Karim Adeyemi aus kurzer Distanz nicht an Bayern-Torwart Manuel Neuer vorbeidrücken konnte. "Am Ende konnte ich zwei Tore schießen. Aber Ende habe ich das 2:2 gemacht, das war das Wichtigste", sagte Modeste nach dem Spiel bei Sky.

Das Spiel startete intensiv und mit vielen Fouls - Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte allein in den ersten 15 Minuten schon drei gelbe Karten. Torchancen gab es im zweikampfgeprägten Match zunächst kaum, Neuer parierte erst spät einen Schuss von Raphael Guerreiro. Das Tor von Leon Goretzka war die einzige Münchner Chance in der ersten Halbzeit.

Detailansicht öffnen Anthony Modeste jubelt mit Karim Adeyemi. (Foto: LEON KUEGELER/REUTERS)

Zur Pause musste der Münchner Linksverteidiger Alphonso Davies verletzt vom Platz - Jude Bellingham traf ihn am Kopf und hatte in der Szene Glück, dass er nicht Gelb-Rot sah. Für Davies brachte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Josip Stanisic, außerdem kamen Joshua Kimmich und Kingsley Coman. Das brachte das Münchner Spiel nochmals in Schwung - zunächst vergab Sadio Mané per Kopf die Chance zum 2:0, ehe Leroy Sané mit einem strammen Schuss aus der Distanz Ersatztorhüter Alexander Meyer überwand. In der Schlussphase sah Coman nach dem Tor von Moukoko noch die gelb-rote Karte - dann kam Modeste.