Xabi Alonso schoss hochzufrieden und in technischer Perfektion den Ball über das Spielfeld, Kollege Steffen Baumgart nahm den Schlusspfiff und das Ende der Leverkusener Lehrstunde fast regungslos hin. Die Bayer-Elf geht als Bundesliga-Spitzenreiter in die Länderspielpause, der 1. FC Köln als Tabellenletzter. Beim 3:0 (2:0) vor heimischer Kulisse zeigte die Werksmannschaft am Sonntag teilweise wieder berauschenden Fußball und feierte den sechsten Sieg im siebten Liga-Spiel. Der Lohn: Bayer zog am VfB Stuttgart wieder vorbei auf Platz eins. "Es ist nicht nur schöner Fußball", sagte Granit Xhaka beim Streamingdienst Dazn: "Wir wissen genau, welche Aufgaben wir zu erledigen haben." Die Kölner rutschten mit nur einem Punkt nach diesem Spieltag erstmals auf den letzten Platz, weil Mainz beim 2:2 am Freitag in Gladbach gepunktet hatte. Die Gladbacher sind für die Kölner am 22. Oktober der erste Gegner nach der Pause.