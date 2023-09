Basketball-WM:Deutschland greift nach Gold

Von Ralf Tögel

Die deutschen Basketballer haben in einem so hochklassigen wie nervenaufreibenden Halbfinale bei der Weltmeisterschaft in Manila den großen Turnierfavoriten USA mit 113:111 Punkten besiegt und greifen nun in ihrem ersten WM-Finale in der Geschichte gegen Serbien nach Gold.

Das deutsche Team war sich bewusst, dass es gegen diesen Gegner keine gute Idee ist, den Start zu verschlafen - was in den vergangenen Partien ja der Fall war. Aber wie die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) loslegte, war nicht zu erwarten. In einem irrsinnige Tempo zeigten die Deutschen schnelle Ballstafetten, unwiderstehliche Einzelaktionen und sichere Abschlüsse. Weil das Team der USA erwartungsgemäß kein bisschen schlechter war, entwickelte sich ein Offensivspektakel auf höchstem Niveau. Franz Wagner war kaum zu bremsen, Daniel Theis ackerte unter den Körben und Kapitän Dennis Schröder orchestrierte das Spiel, verzichtete auf eigensinnige Abschlüsse und sammelte dennoch 17 Punkte.

Nur in der Defensive leistete sich das deutsche Team ein paar Unaufmerksamkeiten, allerdings hat kein Gegner mehr individuelle Qualität zu bieten als die Amerikaner. Egal wie überzeugend die Deutschen punkteten, die USA wussten zu kontern und lagen zur Pause hauchdünn mit 60:59 vorne.

Natürlich lag die Bürde des Favoriten auf Seiten des US-Teams, egal wie stark dessen Trainer Steve Kerr die ungeschlagene deutsche Mannschaft vor der Partie geredet hatte. Jede Niederlage einer amerikanischen Auswahl gegen einen Gegner vom alten Kontinent wird in der Heimat als Majestätsbeleidigung empfunden, nicht umsonst gilt die nordamerikanische Profiliga NBA als die legitime Maßeinheit im Weltbasketball. Gleichwohl hat sich der Abstand zu Europa signifikant verringert, wie der souveräne 95:86-Sieg der Serben im ersten Halbfinale gegen die favorisierten Kanadier, die sich selbstredend zum Großteil aus NBA-Akteuren rekrutieren, eindrucksvoll belegte.

Andreas Obst spielt sich in einen Rausch

Da wollten die Deutschen nicht zurückstehen, wie schon zu Spielbeginn starteten die Spieler von Trainer Gordon Herbert erneut mit unglaublicher Intensität. Neben Franz Wagner, der 22 Punkte sammelte, und Theis (21 Punkte) spielte sich nun Andreas Obst in einen wahren Rausch, traf nicht nur aus der Distanz, sondern zog unwiderstehlich zum Korb und war mit 24 Punkten Topscorer. Weil auch Johannes Thiemann (10) von der Bank kommend keinerlei Anlaufzeit benötigte und vorne wie hinten Akzente setzte und Moritz Wagner ebenfalls zweistellig punktete (10), setzte sich die deutsche Auswahl sukzessive ab und lag vor dem finalen Viertel sogar zweistellig mit 94:84 Punkten in Führung. Mit einer sensationellen Energieleistung wurde der Ansturm der USA auch im letzten Viertel abgewehrt.

Vor dem Halbfinale hatte sich DBB-Präsident Ingo Weiss zu Wort gemeldet, um einmal mehr gegen die frei empfangbaren TV-Sender, von denen die Leistungen seiner Basketballer standhaft ignoriert würden, zu wettern. Offenbar mit Erfolg. Direkt nach dem famosen Sieg gegen die USA und dem Einzug in das Finale gegen die Serben gab das ZDF bekannt, dieses am Sonntag (14.40, auch kostenfrei bei Magentasport) zu übertragen - und damit den deutschen Basketballern bei dieser WM die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen.