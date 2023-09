Von Ralf Tögel, Okinawa

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zählt wieder zu den besten acht Nationen der Welt, das war letztmals bei einer Weltmeisterschaft 2006 der Fall. Damals kam im Viertelfinale gegen die USA das Aus, an diesem Mittwoch sind die Aussichten gegen Lettland (10.45 Uhr deutscher Zeit, Liveticker SZ.de) weitaus besser: Deutschland geht nach einer Bilanz mit fünf Siegen in fünf Spielen als Favorit in die Partie. Erst danach könnte es im Halbfinale zu einem erneuten WM-Duell mit den USA kommen, die mittlerweile als schlagbar gelten. Selbst die zweite WM-Medaille nach Bronze 2002 (damals mit dem unvergleichlichen Dirk Nowitzki) ist für das Team des Deutschen Basketball-Bunds (DBB) mittlerweile ein realistisches Ziel. Ein Blick auf Spieler und Trainer, die in Asien bisher die Welt beeindrucken.

Der Architekt

Detailansicht öffnen DBB-Nationaltrainer Gordon Herbert. (Foto: Alexander Trienitz/Imago)

Gordon Herbert, 64, Trainer, 1,89 Meter: Von DBB-Vizepräsident Armin Andres, seit 2014 zuständig für die Nationalmannschaft, wurde der Coach im Interview mit der SZ geadelt: "Er hat das gesamte Paket." Herbert hat Erfahrung mit NBA-Spielern, er kennt die Euroleague und auch die Bundesliga, war deutscher Meister mit Frankfurt und gibt Talenten eine Chance. Findet im Nationalteam exakt diesen Mix an Spielern vor. Hat eine sehr unaufgeregte und pragmatische Art, mit Problemen umzugehen, wie die Minikrise mit Maxi Kleber vor dem Turnier und der Zwist mit Dennis Schröder im Spiel gegen Slowenien zeigen. Die Spieler jedenfalls sind angetan von ihrem Coach, der es stets als Ehre bezeichnet, mit seinen Akteuren zu arbeiten.

Der Anführer

Detailansicht öffnen Dennis Schröder. (Foto: Hiro Komae/dpa)

Dennis Schröder, 29, Toronto Raptors, Point Guard, 1,88 Meter: Spätestens seit dem Bronzegewinn bei der Heim-EM ist er der uneingeschränkte Leader, hinter dem sich die Kollegen klaglos einreihen. Rechtfertigt den Sonderstatus durch beständige Weltklasseleistungen, ist vor allem durch seine Schnelligkeit nie ganz auszuschalten. Trifft er auch aus der Distanz, kann er Spiele alleine entscheiden. Trifft er auf andere NBA-Größen wie den Slowenen Luka Doncic oder den Australier Patty Mills, kann das den deutschen Spielmacher zu besonders starken Leistungen motivieren. Aus dem Nominierungsstreit mit Kleber ist Schröder gestärkt hervorgegangen; er hat auch in Okinawa gezeigt, dass er unbedingt Erfolg haben will und sich dafür mit Kumpel Daniel Theis und Trainer Herbert angelegt. Alles geklärt - denn Schröder hat noch etwas vor in Manila.

Der Stopfer

Detailansicht öffnen Daniel Theis. (Foto: Zhang Xiaoyu/Xinhua/Imago)

Daniel Theis, 31, Indiana Pacers, Forward/Center, 2,04 Meter: Buddy von Schröder, hat mit ihm in Braunschweig seine Karriere begonnen, die ihn bis in die NBA führte. Vorn wie hinten für spektakuläre Momente zuständig, Dunks und Monsterblocks sind seine Spezialitäten. Harmoniert, wenig überraschend, mit dem Spielmacher besonders gut, wenn dieser ihn mit Alley-oop-Anspielen füttert, die Theis per Dunking in den Korb stopft. Hatte in der NBA keine gute Saison, war lange verletzt, konnte sich aber im Sommer auskurieren und ist im Gegensatz zur Heim-EM nun topfit. Das zeigt er bislang in jedem Spiel.

Der frustrierte Hochtalentierte

Detailansicht öffnen Franz Wagner. (Foto: Tilo Wiedensohler/Camera4+/Imago)

Franz Wagner, 22, Orlando Magic, Forward/Guard, 2,08 Meter: Gesegnet nicht nur mit einem Lausbubenlächeln, sondern mit Fähigkeiten, die man bei wenigen Spielern findet und die ihn zu einem großen Versprechen für die Zukunft werden lassen: Ist athletisch, stark im Eins-gegen-eins, kann exzellent verteidigen, erschafft sich selbst Wurfsituationen und ist treffsicher aus allen Positionen. Kann auf dem Flügel spielen und auf den Guard-Positionen, ist in der Lage, ein Spiel zu lesen und zu leiten. All das in sehr jungen Jahren: Wagner feierte in Okinawa gerade seinen 22. Geburtstag. Spielte bei den Orlando Magic eine fantastische Saison und agiert dort als Führungsspieler im perfekten Umfeld. Momentan aber ist er frustriert, wie der Trainer sagt: Wagner sitzt nach seiner Verletzung beim WM-Debüt gegen Japan auf der Bank - Rückkehr offen.

Der Energiespender

Detailansicht öffnen Moritz Wagner. (Foto: Yutaka/Aflosport/Imago)

Moritz Wagner, 26, Orlando Magic, Center, 2,11 Meter: Das Energiebündel im Team, kommt mit Wucht und Enthusiasmus von der Bank, das macht ihn so wertvoll. Moritz Wagner ist einer, der dem Spiel einen Schub versetzen und die Kollegen mitreißen kann. Hat ebenfalls eine starke Saison in Orlando gespielt und kennt die Psychospielchen der NBA: Gegen Slowenien lieferte er sich mit Luka Doncic ein Scharmützel, das er hinterher grinsend kommentierte: "Ich mag ihn sehr." Ist immer für einen guten Spruch zu haben, kleine Kostprobe: "Deutscher Basketball ist endlich sexy. Das ist geil. Ich fühle mich sehr privilegiert, Teil dieser Welle zu sein." Verpasste Bronze bei der Heim-EM verletzt, ein weiterer Grund für ihn, das WM-Turnier mit Edelmetall abzuschließen.

Der Lächler

Detailansicht öffnen Isaac Bonga. (Foto: Alexander Trienitz/Imago)

Isaac Bonga, 23, Guard/Forward, Bayern München, 2,03 Meter: Obwohl der Flügelspieler noch sehr jung ist, hat auch er bereits reichlich NBA-Erfahrung gesammelt. Unter anderem bei den Los Angeles Lakers, wo er von LeBron James gelernt hat und mit Moritz Wagner zusammenspielte. Musste ebenfalls bei der Heim-EM verletzt passen und hat sich extrem gesteigert im WM-Turnier. Ist extrem vielseitig, kann Point Guard spielen, aber auch wegen seiner Größe von 2,03 Metern auf dem Flügel oder sogar als Beschützer am Korb. Rutschte nach der Verletzung von Franz Wagner in die Startformation und zählt zu den besten Verteidigern im Team. Wer mit ihm spricht, sieht immer ein verschmitztes Lächeln.

Der Tänzer

Detailansicht öffnen Maodo Lo. (Foto: Issei Kato/Reuters)

Maodo Lo, 30, Point Guard, Olimpia Milano, 1,92: War einer der Garanten für den Bronze-Coup bei der EM 2022. Ist nicht ganz so schnell wie Schröder, aber dank seiner effektiven Körpertäuschung jederzeit in der Lage, wirkungsvoll zum Korb zu ziehen. Scheint den Gegner regelrecht zum Tanz aufzufordern, wenn er zu seinen Dribblings ansetzt. Zählt außerdem zu den besten Distanzschützen in der Mannschaft, was er gegen Georgien eindrucksvoll bewies, als er im letzten Viertel sechs Dreier traumhaft sicher versenkte. Verlässt in dieser Saison seine alte Liebe Alba Berlin und sucht im Mailänder Euroleague-Topteam nochmals eine neue Herausforderung - am besten mit WM-Medaille, wie er sagt.

Der Greifer

Detailansicht öffnen Johannes Voigtmann. (Foto: Alexander Trienitz/Imago)

Johannes Voigtmann, 30, Center, Olimpia Mailand, 2,11 Meter: Co-Kapitän und ruhender Pol in der Mannschaft. Der gebürtige Thüringer ist seit Jahren Leistungsträger im Team und Fixpunkt unter dem Korb, arbeitet enorm mannschaftsdienlich und sehr effektiv. Voigtmann möchte man als Angreifer nicht vor sich haben, weil er trotz seiner Größe auch flink verteidigt. Bekommt er den Ball zu greifen, ist er meist nur mit einem Foul zu bremsen, hat zudem einen guten Distanzwurf und noch bessere Nerven. Übernimmt, wenn nötig, in kniffligen Situationen Verantwortung - meist mit positivem Ausgang.

Der Shooter

Detailansicht öffnen Andreas Obst. (Foto: Tilo Wiedensohler/Camera4+/Imago)

Andreas Obst, 27, Shooting Guard, Bayern München, 1,91 Meter: Nicht erst seit der Heim-EM elementarer Bestandteil im Nationalteam. Hat sich beim FC Bayern auf dem Flügel zu einem der besten Distanzschützen der Euroleague entwickelt, verbesserte zudem seinen Zug zum Korb und ist wichtiger Punktesammler in der Nationalmannschaft. Seine Dreier können Spiele entscheiden; er kann sich außerdem selbst in Wurfposition bringen, das macht ihn noch gefährlicher. Ist in der Abwehrarbeit, bislang nicht seine Lieblingsdisziplin, deutlich wirkungsvoller geworden. Ein Führungsspieler, der das auch zum Ausdruck bringt: "Natürlich sind wir hier, um eine Medaille zu holen."

Der Kämpfer

Detailansicht öffnen Johannes Thiemann. (Foto: Issei Kato/Reuters)

Johannes Thiemann, 28, Forward/Center, Alba Berlin, 2,05 Meter: Bärenstarker und athletischer Verteidiger - kein Spiel, in dem er nicht nach einem Ball hechtet und über einen Gegner purzelt. Ist als Center ein sicherer Vollstrecker unter dem Korb sowie ein guter Distanzschütze. Zählt in Berlin seit Jahren zum Führungspersonal mit gehobenem Euroleague-Format, fügt sich so stimmig ins DBB-Kollektiv. Zählt zwar zum so genannten zweiten Anzug, der aber hat bereits zweimal in wichtigen Spielen bei dieser WM den Umschwung gebracht.

Der Methusalem

Detailansicht öffnen Niels Giffey. (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Niels Giffey, 32, Small Forward, Bayern München, 2,00 Meter: Mit 32 Jahren der Älteste im Team, aber noch lange nicht fertig mit der Basketballwelt. Seit Jahren deutsche Stammkraft, in Okinawa zunächst Rollenspieler. Er sagte, dass der Erfolg alle Wunden heile, also auch die Wartezeit auf der Bank versüßt. Verbucht mit zunehmender Turnierdauer wieder mehr Einsatzzeiten. Besonders wertvoll macht den Distanzschützen, dass er keinerlei Anlaufzeit benötigt. Der gebürtige Berliner und frühere College-Champion kommt aufs Feld, schaut, wirft und trifft, funktioniert sofort. Zählte gegen Slowenien zu den Besten, mehr kann sich ein Trainer nicht wünschen.

Der Dribbler

Detailansicht öffnen Justus Hollatz. (Foto: Takashi Aoyama/Getty Images)

Justus Hollatz, 21, Point Guard, Anadolu Efes, 1,91 Meter: Wird vom Bundestrainer hoch geschätzt als Ersatzspielmacher; hat sich seit seinem Wechsel von Hamburg zum spanischen Erstligisten Breogan vor einem Jahr immer besser entwickelt. Spielt in der kommenden Saison per Leihe von Olimpija Ljubljana beim türkischen Euroleague-Spitzenklub Efes Istanbul, wo er endlich auf großer Bühne auf Klubebene stehen wird. Wird von Trainer Herbert in den nächsten zwei Jahren in der DBB-Startformation erwartet, bei der WM erhält er bereits deutlich mehr Spielminuten als zuletzt bei der EM. Dürfte sich bei seinen Dribblings zum Korb noch etwas mehr zutrauen.

Der Teamchemiker

Detailansicht öffnen David Krämer. (Foto: Alexander Trienitz/Imago)

David Krämer, 26, Shooting Guard, CB Granada, 1,97 Meter: Wurde etwas überraschend nach Okinawa mitgenommen, zeigt nun, warum das eine gute Idee war. Fügt sich klaglos in seine Rolle als Ergänzungsspieler, unterstützt sein Team auch auf der Bank nach Kräften, trägt so zur überragenden Teamchemie bei. Durfte auch schon ein paar Mal zeigen, wie effektiv er verteidigen und wie gut er aus der Distanz treffen kann. Idealer Rollenspieler im System von Gordon Herbert.