Bevor die große Politik am Mittwoch über die Wiederaufnahme des Bundesliga-Betriebs der Fußballer entschied, hat der kleine Verein "Athleten Deutschland" schnell noch ein Positionspapier verschickt zur "Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs in Zeiten der Corona-Pandemie". Darin fordert die 2017 gegründete Interessensvertretung hiesiger Kaderathleten unter anderem, die betroffenen Sportler mitreden zu lassen bei den entsprechenden Konzepten. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist offenbar eine dringend notwendige Mahnung, wie Johannes Herber anklingen lässt, der Geschäftsführer der "Athleten Deutschland".

Der 37-Jährige war früher mal Basketball-Profi, sogar Nationalspieler, und er hat noch gute Kontakte zu seinen alten Kollegen. Die sollen nach dem am Montag verkündeten Willen der Funktionäre die im März unterbrochene Saison bald wieder aufnehmen - sofern die Behörden den in München vorgesehenen Spielbetrieb samt Sicherheits- und Hygienekonzept genehmigen: In Turnierform mit zehn Mannschaften will die Basketball-Bundesliga (BBL) dann im Juni noch einen deutschen Meister 2020 küren; innerhalb von drei Wochen müssten die Profis dafür womöglich bis zu 13 Partien absolvieren. "Die Basketballer sind schon bereit zu spielen, aber sie wollen halt informiert sein", formuliert Herber vorsichtig: "Es gibt bei den Spielern viele Fragen, die noch offen sind."

Wenn man Vereinsvertreter in den vergangenen Tagen gehört hat, dann haben alle versichert, ihre Spieler könnten es kaum noch erwarten, dass sie wieder spielen dürfen. Hat man Spieler gefragt, dann war das freilich ganz und gar nicht so.

"Ich sehr das sehr kritisch", sagte Niels Giffey, der Kapitän von Pokalsieger Alba Berlin, der SZ. "Ich bin auch hin- und hergerissen", sagte Danilo Barthel, der Kapitän des deutschen Meisters Bayern München, im Podcast des Fernsehrechte-Inhabers Magentasport. "Natürlich spiele ich sehr gerne Basketball", sagte Frankfurts Nationalspieler Akeem Vargas im Interview der FAZ, aber er sei gespannt, "wie das Sicherheitskonzept ausschauen soll". Jedenfalls findet nicht nur Barthel: "Ich hätte mir gewünscht, dass man auch die Stimmen der Spieler hört, was die vielleicht für Sorgen haben in dem ganzen Prozedere."

Die größte Sorge formuliert Niels Giffey so: "Es gibt ein ganz großes Verletzungspotenzial." Derzeit trainieren die Basketballer nur individuell, "als Profisportler erachte ich es als schwierig, sich nach der Wettkampfpause in dieser kurzen Zeit auf einen Level zu bringen, mit dem man spielfähig ist", erklärt Akeem Vargas; auch er glaubt deshalb: "Das Verletzungsrisiko ist relativ hoch." Danilo Barthel beschreibt seinen aktuellen Fitness-Zustand so: "Wenn jetzt ein Spiel wäre, müsste ich wahrscheinlich nach fünf Minuten einen Wechsel anzeigen und wüsste nicht, wie schnell ich mich erholen kann." Angesichts der knappen Vorbereitung sei das geplante Turnier "von der Belastung her ein ziemlicher Ausnahmezustand für alle Spieler".

Ein weiterer Ausnahmezustand ist die Quarantäne, die für die teilnehmenden Teams vorgesehen ist: Alle sollen mitsamt ihren Betreuern in einem großen Münchner Hotel untergebracht werden, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren. Vargas sieht darin sogar das größte Risiko des Konzepts. "Für mich ist es schwer vorstellbar, dass bei 200 Leuten keiner den Drang verspürt, mal auszubrechen und sich eine Cola an der nächsten Ecke zu holen." Er fragt sich, wie man sicherstellen wolle, dass sich jeder auch tatsächlich an alle Vorgaben hält. Auch Giffey sagt: "Ich sehe ein großes Problem in der Gesamtidee, für drei Wochen in einem Hotel eingesperrt zu sein und das möglicherweise im folgenden Monat wegen der Euroleague gleich noch einmal."

Auf die im höchsten kontinentalen Wettbewerb beschäftigten Klubs aus München und Berlin kommt ja unter Umständen eine weitere Quarantäne zu: Auch die Euroleague will ihre unterbrochene Saison beenden, ebenfalls zentral an einem noch zu bestimmenden Ort, allerdings erst im Juli. "Das ist noch schwerer umzusetzen", glaubt Barthel, "weil die Spieler theoretisch im Juli keine Verträge mehr haben." Seiner zum Beispiel läuft am 30. Juni aus, und weil die Gespräche über eine Verlängerung mit dem FC Bayern derzeit ruhen, hat er sich schon mal arbeitslos gemeldet: "Das muss man ja im voraus machen."

Zumindest so etwas ist klar geregelt, ansonsten aber wissen die Basketball-Profis gerade nicht wirklich, wie es weitergehen soll. "Es wird extrem viel kommuniziert unter den Spielern", sagt Niels Giffey: "Man merkt, das es eine Sammelstelle für Meinungen geben muss in Zukunft." Unter der Oberfläche brodelt es ganz offensichtlich, die Profis warten mit zunehmender Ungeduld darauf, dass die BBL-Führung auch mit ihnen mal kommuniziert. "Es ist eine klare Frustration zu spüren", sagt Giffey.

Den Spielern ist durchaus bewusst, dass es eine Chance sein kann, demnächst neben dem Fußball als einzige Sportart präsent zu sein - sofern die BBL überhaupt die Genehmigung zum Weitermachen bekommt. Auch Giffey weiß, dass das geplante Turnier Zuschauer unterhalten und der wirtschaftlichen Lage der Liga einen Impuls geben könnte. Aber bei diesen Chancen tragen halt die Profis das Risiko für die Gesundheit, erinnert er. Ein Mitspracherecht einzufordern, ist da nur legitim.

Aus sportlicher Sicht scheint das geplante Turnier jedenfalls kein überzeugender Ansporn zu sein und keinen allzu großen Reiz auf die Spieler auszuüben. Zumindest nicht für Niels Giffey. "Sportlich gesehen wird das kein deutscher Meister sein", findet er, "sondern nur ein Corona-Cup-Gewinner."