Von Ralf Tögel

Als Andrea Trinchieri nach dem Sieg gegen Roter Stern Belgrad auf den potentiellen Zugang Zylan Cheatham angesprochen wurde, zuckte der Trainer der Basketballer des FC Bayern München mit den Schultern, grinste und fragte zurück: "Wer? Keine Ahnung." Lustigerweise saß besagter Profi beim 87:80-Sieg in der Euroleague am vergangenen Dienstag gegen Roter Stern Belgrad bereits hinter der Spielerbank im Audi Dome und postete fleißig kleine Filmchen von seiner neuen Arbeitsstelle. Und siehe da, vier Tage später gab der Verein doch tatsächlich den Wechsel des US-Amerikaners nach München bekannt.

Man darf schon davon ausgehen, dass Trinchieri zumindest eine Ahnung davon gehabt haben dürfte, wer da nun seinen Kader verstärkt. Schließlich hatten die Bayern bereits angedeutet, dass sie auf die schwere Achillessehnenverletzung von Augustine Rubit, für den die Saison vorzeitig beendet ist, zu reagieren gedachten.

Nun ist er also da, der 27-jährige Flügelspieler aus Phoenix/Arizona, er hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und soll den Bayern in der entscheidenden Phase der Saison Entlastung bringen. Dazu sollte er auch in der Lage sein, was allein seine sechs Einsätze in der amerikanischen Nationalmannschaft belegen. Dort spielte er 2022 beim Americup in Brasilien und belegte mit den USA den dritten Rang. Trotz Nominierung verzichtete er zuletzt auf weitere Einsätze in der WM-Qualifikation.

Der 2,01 Meter große und athletische Forward wechselt aus der G-League der NBA, wo er bis Ende Februar in Alabama für das New-Orleans-Hornets-Farmteam Birmingham Squadrons spielte. Cheatham hatte nach seiner College-Zeit fünf Einsätze in der NBA für New Orleans und Utah, konnte sich in der stärksten Liga der Welt aber nicht durchsetzen. Für die Münchner ist er indes eine Verstärkung auf den großen Positionen, zumal neben Rubit auch Elias Harris seit Wochen wegen einer Fußverletzung fehlt. "Zylan ist ein moderner Combo-Big, der eine unglaubliche Athletik und eine große Vielseitigkeit in der Defense besitzt und auch in der Offensive einen umfassenden Beitrag leisten wird", ist Sportdirektor Daniele Baiesi überzeugt.

Cheatham passt bestens in das Raster der Bayern, die in Cassius Winston und Freddie Gillespie bereits zwei ambitionierte Akteure an die Isar lockten, die Einsatze in der NBA hatten, sich dort aber nicht durchsetzen konnten - und somit erschwinglich sind. Gegen beide spielte Cheatham schon in der G-League, zudem kennt er Nick Weiler-Babb noch aus diversen Highschool-Duellen: "Cash, Freunde und jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mir zu diesem Schritt nach München geraten. Das ist jetzt der richtige Ort für mich", sagt der 27-Jährige. Dass er sich fortan in der höchsten europäischen Liga präsentieren kann, habe seine Entscheidung erleichtert: "Das ging jetzt alles sehr schnell, aber bei dieser Option musste ich nicht lange überlegen. Ich habe immer darauf gewartet, auf dem höchsten Basketball-Level zu spielen."