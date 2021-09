Der Kanadier, der früher in Berlin und Frankfurt tätig war, folgt auf Hendrik Rödl. Peter Gojowczyk scheitert im Achtelfinale der US Open, Mario Götze verlängert Vertrag in Eindhoven.

Meldungen im Überblick

Basketball, Nationalmannschaft: Der frühere Bundesliga-Coach Gordon Herbert wird neuer Basketball-Bundestrainer. Der 62 Jahre alte Kanadier folgt auf Henrik Rödl, dessen vierjährige Amtszeit Ende August geendet war. "Gordon kennt viele Spieler, hat viele Spieler trainiert und international einen außerordentlichen Ruf, der perfekt und gut zum Basketball in Deutschland passt", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bunds, bei der Präsentation am Montag in Hagen.

Herbert war zuletzt Assistenztrainer der kanadischen Nationalmannschaft, als Vereinscoach war er vergangene Saison für den russischen Club Awtodor aus Saratow tätig. In seiner langen Laufbahn trainierte er in Deutschland s. Oliver Würzburg, Alba Berlin und mehrfach die Skyliners aus Frankfurt. Seinen Trainer-Vertrag mit den Hessen hatte er ab März 2019 zunächst ruhen lassen, um sein Heimatland unter anderem bei der Weltmeisterschaft in China zu betreuen.

Er soll das deutsche Team um Anführer Dennis Schröder nun unter anderem zur Heim-EM im kommenden Jahr mit der Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin führen. Zudem steht für die DBB-Auswahl die Qualifikation für die WM 2023 in Indonesien, Japan und die Philippinen und damit verbunden auch für Olympia 2024 in Paris an. Bei den Sommerspielen von Tokio war das deutsche Nationalmannschaft erstmals seit 2008 wieder bei Olympia dabei gewesen und im Viertelfinale gegen Europameister Slowenien ausgeschieden.

Tennis, US Open: Peter Gojowczyks beeindruckender Lauf ist beendet: Der 32 Jahre alte Münchner unterlag dem 14 Jahre jüngeren Spanier Carlos Alcaraz am Sonntagabend (Ortszeit) in einem umkämpften Achtelfinalduell in New York 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:6. Während Gojowczyk seinen ersten Einzug in die Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier verpasste, sorgt Alcaraz weiter für Aufsehen: Der 18-Jährige ist der jüngste Viertelfinalist in Flushing Meadows seit der Einführung des Profitennis 1968. Gojowczyk hatte sich als Qualifikant ins Turnier gekämpft und dann mit Siegen über Ugo Humbert (Frankreich/Nr. 23), Dusan Lajovic (Serbien) und Henri Laaksonen (Schweiz) seinen Teil dazu beigetragen, dass es erstmals seit Wimbledon 1997 drei deutsche Profis ins Achtelfinale bei einem Major schafften. Am Montag haben Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev (18.00 Uhr MESZ/Eurosport) und der Kölner Oscar Otte (ca. 22.00 Uhr) gegen die starken Italiener Jannik Sinner und Matteo Berrettini noch die Chance aufs Viertelfinale.

Fußball, Niederlande: Mario Götze hat seinen Vertrag beim niederländischen Fußball-Club PSV Eindhoven bis 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Montag mit. Der frühere Bundesligaprofi war 2020 nach Auslaufen seines Kontraktes in Dortmund in die Ehrendivision gewechselt. In Eindhoven kam der 29-Jährige seitdem in 35 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore. Zuletzt verpasste er allerdings mit der PSV den Einzug in die Champions League. "Ich bin glücklich mit dem, was ich hier gefunden habe", wurde Götze in der Vereinsmitteilung zitiert. "Die Geschichte geht weiter. Wir haben noch einige Aufgaben zu erledigen", schrieb Götze bei Twitter. Neben dem Mittelfeldspieler spielt auch sein Landsmann Philipp Max für Eindhoven. Trainiert wird die Mannschaft vom früheren Leverkusener Coach Roger Schmidt. Wie der Verein schrieb, hätten sich kurz vor Ende des Transferfensters auch Clubs aus der Champions League für Götze interessiert. Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 2014 gegen Argentinien hatte sich aber zum Bleiben entschieden. Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2022 ausgelaufen.

Fußball, WM-Quali: Europameister Italien hat einen Weltrekord aufgestellt. Durch das 0:0 im WM-Qualifikationsspiel in der Schweiz blieb die "Squadra Azzurra" am Sonntagabend zum 36. Mal nacheinander ungeschlagen, obwohl Jorginho einen Elfmeter verschoss (53.). In der Gruppe C führt Italien mit elf Punkten vor den Eidgenossen, die sieben Zähler auf dem Konto haben. Gruppengegner Bulgarien fuhr beim 1:0 (0:0) gegen Litauen den ersten Sieg ein. England hält sich indes weiter schadlos. Beim 4:0 (1:0)-Erfolg gegen Andorra wurde der EM-Zweite seiner Favoritenrolle aber erst in den Schlussminuten gerecht, denn der 156. der Weltrangliste hielt nach Kräften dagegen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen führen die "Three Lions" die Gruppe I an, Andorra ist mit drei Punkten Vorletzter.

Bei England feierte Borussia Dortmunds Jude Bellingham sein Debüt in der Startelf. Der 18-Jährige brachte sich immer wieder ein, aber an den Treffern von Jesse Lingard (18./78.), Harry Kane (72./Elfmeter) und Bukayo Saka (85.) war er nicht beteiligt. Gruppengegner Albanien bezwang Ungarn mit 1:0 (0:0) und kletterte auf Rang drei. Polen konnte sich auf Robert Lewandowski vom FC Bayern München verlassen. Der Torjäger traf beim standesgemäßen 7:1-Sieg in San Marino doppelt. Sein Mitspieler Adam Buksa traf sogar dreifach. Auch Belgien löste seine Aufgabe mit einem 3:0-Heimsieg gegen den Zweiten Tschechien. Bereits zuvor festigte Wales dank eines Dreierpacks von Gareth Bale den dritten Platz in der Gruppe E. Beim 3:2 in Belarus gab es insgesamt drei Elfmeter. Zweimal verwandelte Bale, auf der Gegenseite traf Vitali Lisakovich vom Punkt. Spanien hatte beim 4:0 gegen Georgien keine Probleme und der Kosovo behielt beim 1:1 gegen Griechenland einen Zähler bei sich, weil Vedat Muriqi in der Nachspielzeit noch ausglich.