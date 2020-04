Die BBL wendet den vorzeitigen Saisonabbruch ab und will die Spielzeit zu Ende bringen - mit weniger Mannschaften, als Turnierformat und in nur einer Halle.

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat am frühen Montagabend in einer mehrstündigen Videokonferenz mit den Vertretern der 17 Vereine beschlossen, die Mitte März abgebrochene Saison doch noch zu Ende zu spielen. Die Entscheidung fiel zwar einstimmig, aber nur zehn Mannschaften haben sich bereit erklärt, zu einem Turnier an einem noch zu bestimmenden Ort zusammenkommen, um den deutschen Meister zu ermitteln. In zwei Gruppen zu je fünf Teams spielt dann jeder gegen jeden, anschließend werden in einem Viertel- und Halbfinale jeweils über Kreuz die beiden Endspielteilnehmer ermittelt. Die Finalrunde wird in einem angepassten Play-Off-Modus ausgetragen. Das Turnierform soll sich auf etwa drei Wochen im Juni verteilen. Vorab werden entsprechend Vorbereitungs- und Trainingszeiten einkalkuliert. Der Spielort wird spätestens am 4. Mai bekannt gegeben.

Der deutsche Basketball-Meister wird also auf sportlichem Wege ermitteln, das selbe gilt für die Teilnehmer am internationalen Wettbewerb. Lediglich der FC Bayern München ist per Wildcard für die kommende Saison in der Euroleague, der höchsten internationalen Spielklasse, bereits gesetzt. Die sieben Mannschaften, die nicht mehr spielen wollen, werden in der Abschlusstabelle für die kommende Spielzeit hinter den zehn Teilnehmern geführt. Auch der Pokal soll in der kommenden Saison gespielt werden, dafür sind die ersten 16 Mannschaften gesetzt. Festgelegt wurde auch, dass es keine Absteiger geben wird. Die genaueren Details zum Modus und zum Spielort werden in den nächsten Tagen festgelegt, ob das Konzept letztlich als tragfähig erachtet wird, darüber haben die zuständigen Behörden zu befinden.

Neben dem deutschen Meister und Titelverteidiger FC Bayern München, werden die MHP Riesen Ludwigsburg, die Hakro Merlins Crailsheim, Alba Berlin, EWE Baskets Oldenburg, Rasta Vechta, Brose Bamberg, BG Göttingen, Ratiopharm Ulm und die Fraport Skyliners den Kampf um den Meistertitel aufnehmen. Dass die Saison komplett zu Ende gespielt wird, galt ohnehin als äußerst unwahrscheinlich, denn Bamberg und Bayreuth hatten früh den Saisonabbruch gefordert. Etwas überraschend haben sic trotz ihrer Ankündigung die Bamberger nun doch für eine Teilnahme an dem Turnier entschieden.

Die BBL ist damit nach den Pferdesportlern und der Deutschen Fußball Liga (DFL) der dritte Profi-Verband hierzulande, der sich gegen einen Abbruch des eingefrorenen Spielbetriebes positioniert hat. Mit einem gravierenden Unterschied: Sowohl der Dachverband für Vollblutzucht und Rennen, bei dem auch die Traber organisiert sind und der Anfang Mai mit Geisterrennen weitermachen will, wie auch die Fußballer sind klassische Outdoor-Sportarten. Die Basketballer dagegen sind die einzigen, die auch für eine Hallensportart ein tragfähiges Konzept an die Politik weiterreichen wollen. BBL-Geschäftsführer Holz hatte schon im Vorfeld der mehrstündigen virtuellen Sitzung betont, dass er sich an der DFL orientieren wolle. Das Hygienekonzept der Basketballer wäre auch eng an das der Fußballer angelehnt. Für eine unterstützende Beratung wurde bereits ein Spezialist für die Bereiche Virologie und Hygienik gewonnen.

Ein Hauptproblem vieler Klubs ist die Tatsache, dass zahlreiche Spieler, vor allem die Akteure aus Übersee, in ihre Heimat zu ihren Familien gereist sind. Zwar haben viele der US-amerikanischen Profis im Falle einer Fortsetzung der Saison ihre Rückkehr angekündigt, doch diese könnte sich als reichlich schwierig gestalten. Sollten die Spieler überhaupt Flüge bekommen, dann müssten sie in Deutschland zunächst zwei Wochen in Quarantäne. Zudem haben viele Klubs die Verträge mit diesen Spielern vorzeitig beendet, viele Profi-Verträge enden bereits im Mai, wenn die Saison im Normalfall zu Ende gewesen wäre. Es stellt sich also die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit und der Qualität der jeweiligen Vertreter. Ganz abgesehen davon, dass die Mannschaften eine gewisse Zeit der Vorbereitung benötigen werden, um nicht zuletzt die Verletzungsgefahr zu minimieren. Es gilt also noch einige Details zu klären, ehe die Politik grünes Licht für die Basketballer geben kann. Historisch ist diese Entscheidung allemal.