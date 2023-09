Auch Alba-Kapitän Johannes Thiemann, der am 10. September in Manila noch den WM-Pokal in die Höhe stemmen durfte, glaubt an positive Effekte für die Bundesliga und die Sportart in Deutschland. "Es ist natürlich eine große Chance für den deutschen Basketball. So einen Erfolg gab es noch nie. Jetzt ist die große Kunst, diesen Hype in die Bundesliga zu tragen. Und möglichst viel daraus zu machen, damit der Sport weiter wächst", sagte der 29-Jährige. Am Mittwoch beginnt die neue Bundesliga-Saison mit dem Heimspiel des Meisters ratiopharm Ulm gegen die Niners Chemnitz. Alba startet am Donnerstag (beide 20 Uhr/Dyn) bei den MLP Academics Heidelberg in die Spielzeit.