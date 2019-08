9. August 2019, 08:01 Uhr New York Mets in der MLB Vor einem Monat waren sie noch die Lachnummer

Nun haben sich die New York Mets zum Playoff-Kandidaten in der amerikanischen Baseball-Liga gewandelt - weil sie sich den Gepflogenheiten des Marktes widersetzten.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Natürlich, so viel Pathos und Klischee muss dann doch sein, natürlich veröffentlichte Noah Syndergaard diese Szene aus der Martin-Scorsese-Farce The Wolf of Wall Street, in dem der Protagonist seinen jubelnden Angestellten mitteilt, dass er nirgendwohin gehen werde. "Ich werde euch nicht verlassen, die Show wird weitergehen", brüllt er: "Das ist mein Zuhause, sie brauchen schon eine verdammte Abrissbirne, um mich von hier weg zu bringen!" Syndergaard spielt also noch immer bei den New York Mets, und der Pitcher findet das offenbar gut so.

Am 31. Juli endete die Wechselfrist in der amerikanischen Baseballliga MLB, und gewöhnlich teilen sich die Vereine an diesem Datum in so genannte "Buyer" und "Seller" auf. Die Käufer sind auf der Suche nach jenen Spielern, die ihnen kurzfristig helfen, womöglich noch in dieser Saison den Titel zu gewinnen. Die Verkäufer hingegen haben aufgegeben, sie wollen zu diesem Zeitpunkt teure Akteure mit kurzer Vertragslaufzeit loswerden, ein bisschen Geld sparen und Nachwuchsspieler für künftige Spielzeiten ergattern. Vor einem Monat waren die Mets mit der zweitschlechtesten Bilanz der National League eindeutig in der Verkäufer-Rolle, und es kursierten Gerüchte, dass sie die Werfer Syndergaard, Jacob deGrom und Zack Wheeler feilbieten könnten.

Anfang August sind die drei noch immer bei den Mets, die vor dem Ablauf der Transferperiode sogar noch Marcus Stroman verpflichtet haben. Die New Yorker haben seitdem die statistisch erfolgreichste Werfergruppe der Liga, der durchaus zugetraut wird, in einer Playoff-Serie gegen die Houston Astros, die Los Angeles Dodgers oder die Cleveland Indians zu bestehen.

"Es ist ansteckend", sagt Werfer Syndergaard

Apropos Playoffs: Die Mets haben mittlerweile mehr Spiele gewonnen als verloren (59:56), sie liegen nur noch zweieinhalb Punkte hinter einem Platz, der zur Teilnahme an der Ausschlussrunde berechtigen würde. "Wir sind jetzt gut genug, dass wir jede Mannschaft schlagen können", sagt Trainer Mickey Callaway, einst selbst Werfer, "wir werden jetzt erst so richtig angreifen." Wie konnte das nur passieren?

Nun, zunächst einmal sind die Mets nicht so schlecht gewesen, wie es die Bilanz hat vermuten lassen. Siegesserien und kleine Krisen sind nicht ungewöhnlich in dieser Sportart, in der nun wirklich alles statistisch erfasst wird, und diese Statistiken können gerade beim psychologischen Duell zwischen Werfer und Schlagmann zu selbst erfüllenden Prophezeiungen werden. Ein Pitcher mit schlechten Werten wirft womöglich mit Zitterarm, sein Gegenspieler dagegen agiert im Wissen um die Statistiken des kriselnden Werfer selbstbewusst und aggressiv.

"Es ist ansteckend", sagt Syndergaard: "Es wirkt sich auf die ganze Mannschaft aus, es ist wie ein Geschwür." Die Mets agierten in der ersten Hälfte der Saison nervös, leisteten sich zahlreiche leichte Fehler in der Defensive, und natürlich gab es dann noch diese tölpelhafte Verletzung von Starspieler Yoenis Cespedes. Der brach sich beim Urlaub auf seiner Ranch in Florida den Knöchel - erst hieß es, er sei von einem Pferd gefallen, danach soll der Tritt in ein Loch die Ursache gewesen sein. Wie auch immer: Die Mets waren die Lachnummer der Liga.