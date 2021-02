Von Peter Burghardt

Auf diesem Rasen begann die Geschichte des Fußballspielers Bakery Jatta, hier geht sie jetzt auch weiter. Winter in Hamburg, nasskalt, das Flutlicht ist schon am frühen Nachmittag an. Training des Zweitligisten Hamburger SV auf den Übungsplätzen am Volksparkstadion. "Nur der HSV" steht auf den Werbebanden. Und, auf einem Schild weiter hinten: "Love Hamburg. Hate racism."