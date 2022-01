Ashleigh Barty siegt bei Australian Open:Sie schultert die ganze Welt

Von Milan Pavlovic

Wer einmal nachvollziehen wollte, wie es Atlas ging, als er einst die Welt schultern musste, der brauchte nur ins Gesicht von Tennisspielerin Ashleigh Barty zu schauen: zweiter Satz im Endspiel der Australian Open, ihrem Heimturnier, vor einem Publikum, das wie das gesamte Land nichts weniger erwartete als das Ende einer großen Titeldürre und jener hoch dotierten Quiz-Frage, wie denn die letzte australische Siegerin down under hieß. Chris O'Neil, die 1978 triumphierte, als weder Billie Jean King noch Martina Navratilova noch Chris Evert noch Virginia Wade die beschwerliche Reise zum fünften Kontinent antraten, saß im Publikum, brav mit Mundschutz, und sah, wie ihre Landsfrau unter der Last der Erwartungen strauchelte.

Sechseinhalb Partien lang war Barty durch das Turnier spaziert, scheinbar schwerelos, ihr ganzes Spiel ein einziges Lächeln, weil sie die Bälle so früh, so sauber und so variantenreich getroffen hatte. Nun schien das alles weit weg zu sein. Denn nach einem fast mühelos gewonnenem ersten Satz (6:3) lag die 25-Jährige plötzlich 1:5 zurück. Mit einer Reihe ungewohnter Fehler hatte sie ihre furchtlose Kontrahentin Danielle Collins zurück ins Match gelassen. Die 28-jährige US-Amerikanerin hämmerte nun wieder die Bälle mit ihrer beidhändigen Rückhand in die Ecken.

Trotzdem herrschte keinerlei Unruhe im Barty-Lager. "Ich war auf einen dritten Satz vorbereitet", sagte ihr Trainer Craig Tyzzer später, "aber ich war in diesen Minuten gar nicht so besorgt, es waren bloß Kleinigkeiten, und sie hatte ihren Touch etwas verloren, was auch damit zu tun hatte, dass es kühler war als in den anderen Night Sessions und die Bälle langsamer unterwegs waren", was Collins zugutegekommen sei. "Aber Ash mag Herausforderungen, deshalb war ich nicht nervös."

Barty zeigt den erstaunlichsten Teil ihres Talents, als es eng wird

Als hätte sich diese Ruhe auf seine Spielerin übertragen, fand auch die Australierin schnell in die Spur zurück. "Ich habe Danielle zu sehr die Initiative überlassen und wollte einfach wieder versuchen, lockerer zu schwingen und aggressiver zu spielen", sagte Barty später, und je besser ihr das gelang, je mehr sie wieder die Initiative übernahm, desto mehr musste die Gegnerin zurückweichen und weiter hinter der Grundlinie spielen, einer Zone, die ihr weniger liegt. Re-Break zum 2:5, 3:5, Re-Break zum 4:5, und dann, als es bei 5:6 und 15:30 noch einmal eng zu werden drohte, zeigte die Frau aus Ipswich, nahe der australischen Gold Coast im Westen Australiens, noch einmal den erstaunlichsten Aspekt ihres Talents: die gerade einmal 1,66 Meter große Barty knallte Collins drei Service-Winner über 170 km/h ins Feld. 6:6 und Tie-Break, aber schon mit klarem psychologischem Vorteil für Barty. "Sie hat mir gezeigt, was ich noch verbessern muss", sagte Collins, die gewohnt verbissen auf dem Platz war, aber fair in der Niederlage, "vor allem hat sie in den entscheidenden Momenten ihr bestes Tennis gespielt. Und das muss ich noch lernen."

Keine zehn Minuten nach dem 6:6 war der 6:3, 7:6 (2)-Erfolg perfekt, den Barty mit einem Gefühlsausbruch feierte, wie ihn von der wohltemperierten Australierin angeblich noch niemand gesehen hat. Aus ihrem Versteck tauchte kurz darauf Evonne Goolagong-Cawley auf, ein Idol von Barty, die das Match extra nicht auf dem Platz beobachtet hatte, um den Druck auf ihre Landsfrau nicht zu erhöhen. Nun konnte die vielleicht eleganteste Spielerin des 20. Jahrhunderts der Siegerin des Abends und elegantesten Spielerin dieser Tage die Trophäe überreichen. "Ich dachte, sie könnte nicht kommen", sagte Barty über die gelungene Überraschung. "Sie hat mir in meiner Karriere immer wieder geholfen, deshalb war es umso schöner, dass sie es war, die mir den Pokal gab."

Detailansicht öffnen Zwei Ikonen der australischen Sportgeschichte: Ashleigh Barty mit ihrem Idol Evonne Goolagong-Cawley. (Foto: Paul Zimmer/imago)

Aus allen Richtungen wurde sie mit Lob überschüttet. "Ich freue mich riesig für sie", sagte Landsmann Thanasi Kokkinakis, der weite Teile des Finals in der Aufwärmzone verfolgte, "sie ist ein echtes Vorbild." Sein Doppelpartner Nick Kyrgios, der so viel Zeit in seiner Karriere verschleudert hat, an diesem Abend aber mit seinem Kumpel Kokkinakis sensationell die Doppel-Konkurrenz gewann, sagte: "Wir haben früh gewusst, dass viel von ihr zu erwarten war, weil wir gesehen haben, wie viel Talent sie mitbrachte und wie viel Herzblut sie in ihre Karriere gesteckt hat."

Die zierliche Protagonistin erklärte schließlich, sie habe gar nicht so eine große Last durch die Erwartungen gespürt, "ich habe immer versucht, die Dinge zu vereinfachen und zu genießen - definitiv wird dieses Thema den Medien mehr fehlen als mir". Sie absolvierte ihren Marathon durch den Bauch der riesigen Anlage und die Interview-Zonen mit einem gewinnenden Lächeln, anfangs mit Schirmmütze auf dem Kopf und, sobald das Kameralicht an war, mit der Daphne Akhurst Trophy in der Hand, von der pointensüchtige Menschen behaupten, sie wäre halb so groß wie Barty selbst. Später ging sie noch einmal durch den Korridor, an dessen Wänden die Namen der Legenden stehen, Graf, Serena Williams, Hingis, Capriati, und in den Katakomben posierte sie mit Evonne Goolagong-Cawley und Cathy Freeman: Ikonen der australischen Sport-Geschichte, zu denen nun auch Barty gehört.

In ihrer Slam-Sammlung hat sie drei Titel, und das, obwohl sie 2020 wegen Corona früh die Saison abbrach und lieber daheim Golf und Cricket spielte, statt nach New York und Paris zu reisen. Nun fehlt ihr von den vier größten Titeln nur noch der von den US Open. Was sollte verhindern, dass der erste richtige Grand Slam seit Steffi Grafs Coup 1988 im September dieses Jahres feststeht? Das war der einzige Moment, in dem sich der Geschichtsausdruck von Bartys Trainer Tyzzer verfinsterte. "Das Turnier in New York wird mit Bällen gespielt, die praktisch nicht zu beherrschen sind. Wenn sie die Bälle dort nicht auswechseln, wird Ash dieses Turnier nicht gewinnen." Aber vielleicht ist das genau die Art von Herausforderung, die Ashleigh Barty braucht.