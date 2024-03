Champions League:Arsenal schlägt Porto im Elfmeterschießen

Der FC Arsenal hat sein Achtelfinal-Trauma in der Champions League beendet. Die Gunners besiegten im Rückspiel den FC Porto mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:0 gestanden. Damit zog Arsenal erstmals seit 2010 ins Viertelfinale der Königsklasse ein. Zuvor waren die Londoner siebenmal in Folge in der ersten K.-o.-Runde gescheitert. Das Hinspiel hatte das Team um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz 0:1 verloren.