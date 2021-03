Die Arminia gibt den Nachfolger von Uwe Neuhaus bekannt: Kramer soll nun den Abstieg verhindern. Auch in Gelsenkirchen tut sich was.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Frank Kramer als Nachfolger seines Aufstiegstrainers Uwe Neuhaus verpflichtet. Der frühere DFB-Juniorencoach Kramer (48) unterschrieb beim Aufsteiger bis Sommer 2023.

"Frank ist ein vielschichtiger Trainer mit reichlichen Erfahrungen im Profi- und Nachwuchsbereich. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen fachlichen und analytischen Qualitäten der Trainertyp ist, der zum Arminia-Weg passt und den wir für die nächsten Entwicklungsschritte brauchen", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Pressemitteilung der Bielefelder.

Kramer bescheinigte den Ostwestfalen "in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung", die Arminia sei ein "spannender Verein, der einen sehr seriösen und perspektivisch ausgerichteten Eindruck auf mich macht. Ich freue mich, jetzt ein Teil davon zu sein. Ich habe totale Lust auf die Arbeit mit den Spielern und der gesamten Mannschaft", sagte Kramer, der am Dienstag bereits sein erstes Training leitete.

Kramer arbeitete zuletzt als Nachwuchschef bei Red Bull Salzburg

Die Arminia hat fünf Spiele in Serie nicht gewonnen, dennoch kam die Trennung von Neuhaus (61) am Montag angesichts von Zeitpunkt und Tabellenstand überraschend. Bielefeld ist mit 18 Punkten Tabellen-16., punktgleich mit einem Nichtabstiegsplatz. Zudem haben die Ostwestfalen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Kramer war in seiner bisherigen Laufbahn bereits als Interimstrainer des Bundesligisten TSG Hoffenheim sowie als Coach der Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und der SpVgg Greuther Fürth tätig gewesen, zudem trainierte er die U18, U19 und U20 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zuletzt arbeitete er als Nachwuchschef bei Red Bull Salzburg in Österreich. Sein Debüt auf der Trainerbank der Arminia wird Kramer am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen Union Berlin geben.

Schalke 04: Kommt Grammozis als neuer Trainer?

Auch bei FC Schalke 04 könnte es einen neuen Trainer geben: Medienberichten zufolge steht der Klub vor einer Verpflichtung von Dimitrios Grammozis als neuem Chefcoach. Wie Bild und Ruhr Nachrichten übereinstimmend berichten, soll der 42-Jährige beim stark abstiegsbedrohten Revierklub die Nachfolge des am Sonntag freigestellten Christian Gross antreten. Demnach soll der ehemalige Darmstadt-Trainer die verbliebenen elf Saison-Spiele an der Seitenlinie stehen und in der kommenden Spielzeit den Neuaufbau einleiten.

Laut Verein wird das Training am Dienstag wie bereits am Tag zuvor von Mike Büskens und Onur Cinel geleitet. Grammozis wäre nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Christian Gross der bereits fünfte Schalke-Trainer in dieser Saison. Er war schon im vergangenen Herbst als Trainer-Kandidat des Tabellenletzten gehandelt worden. Den Berichten zufolge sind nur noch wenige Details zwischen Verein und Fußball-Lehrer zu klären.