Basketball:Alba macht nur 59 Punkte - und schlägt die Bayern

Alba Berlin hat im vierten Anlauf in dieser Saison den ersten Sieg gegen die Basketballer des FC Bayern München eingefahren. Fünf Tage nach einer 53:77-Auswärtsniederlage setzten sich die Berliner am Freitag zu Hause mit 59:53 (30:28) durch, mit einem 18:0-Lauf beendeten sie die Partie. Die Bayern bleiben trotz der Niederlage Tabellenführer der Bundesliga und werden in den anstehenden Playoffs immer den Heimvorteil haben, die Berliner werden als Zweiter in die Endrunde gehen.