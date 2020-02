Seite an Seite in den Abgrund: Fifa-Präsident Gianni Infantino (links) und Caf-Chef Ahmad Ahmad 2018.

Ein halbes Jahr lang hat die Fifa ihr, wie sie es sieht, segensreiches Wirken über den Afrika-Verband Caf entfaltet. Anfang Februar wurde sie dort vor die Tür gesetzt. Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura, die im August 2019 als eine Art Statthalterin über den chaotischen Erdteilverband berufen worden war, muss zurück nach Zürich.

Nun erfolgt von dort eine Attacke gegen ehemalige und aktuelle Caf-Topfunktionäre: Die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) haben einen vernichtenden Finanzbericht erstellt: Zwischen 2017 und 2019 sollen rund 24 Millionen Dollar in teils dunkle, teils unbekannte Kanäle versickert sein. Dies bestätigt der frühere Caf-Vorstand Musa Bility, der Einsicht in den Report hatte, auf Anfrage. PwC und Fifa beantworteten keine Anfragen dazu.

Über den Mann aus Madagaskar liegt ein gewaltiges Anklagekompendium vor

Am Sonntag hatte die New York Times über die Vorwürfe, die Bility tags zuvor in einer Erklärung erhoben hatte, berichtet. Demnach habe die Fifa im besagten Zeitraum 51 Millionen Dollar an den Caf überwiesen, rund 24 Millionen davon seien an afrikanische Funktionäre ausgezahlt worden. Zu 40 Zahlungen über insgesamt zehn Millionen Dollar stellten die Prüfer fest, dass nur bei fünf dieser Anweisungen (über rund 1,6 Millionen Dollar) der Verwendungszweck ausreichend testiert sei. Zum großen Rest fehlten solche Informationen, in einigen Fällen sei es sogar unmöglich, die Begünstigten der Mittel zu identifizieren. Die Kritik bezieht sich auch immer wieder auf handschriftliche Veränderungen auf bestimmten Belegen.

Er sei "schockiert und bestürzt, obwohl das meine Befürchtungen bestätigt", teilte Bility mit. Der vormalige Fußballchef Liberias hatte die Sonderprüfung im Mai 2019 mit angeschoben, nachdem einigen Caf-Vorständen die "unklaren Entlassungen" von Caf-Angestellten aufgefallen waren, die Einblick in die Finanzen hatten. Wenig später wurde Bility von der Fifa gesperrt: wegen angeblicher Veruntreuung von Fußballgeld. Bility geht dagegen juristisch vor.

Was im Vergleich dazu auffällt: Mit Sanktionen gegen den Caf-Chef tut sich die Fifa enorm schwer. Dabei fällt das ganze Desaster in die Ägide des 2017 ans Ruder gelangten Ahmad Ahmad, 60 - und gegen den Mann aus Madagaskar, Afrikas ärmstem Land, liegt überdies seit knapp einem Jahr ein gewaltiges Anklagekompendium beim Fifa-Ethikkomitee. Die Hinweise auf Korruption, aber auch auf sexuelle Belästigung erscheinen erdrückend.

Ahmad, der alle Vorwürfe bestreitet, war Mitte 2019 noch dazu von der Pariser Staatsanwaltschaft für Finanzverbrechen verhört worden, wegen Zahlungen an die in Frankreich ansässige Ausrüsterfirma Tactical Steel, mit der ein Freund Ahmads verbandelt ist. Auch für diese Ermittlung liefert der Report neue Nahrung. Der SZ teilt Bility mit, die für ihn heftigste PwC-Passage beziehe sich auf den Verbleib "von sechs Millionen Dollar, für die es nur Mails gibt zwischen Ahmads Büro und Tactical Steele. Kein Vertrag. Keine Rechnung. Nichts." Sollte sich bewahrheiten, dass in Ahmads Caf Millionen versickert sind - in Funktionärstaschen, für Privatreisen oder Begräbniskosten -, wäre wohl erneut die US-Justiz gefragt. Die war 2015 in Züricher Nobelhotels eingerückt und hatte Fußballoffizielle festgesetzt; viele wurden später in New York verurteilt. Auch dort ging es um Misswirtschaft, allerdings im Verband Lateinamerikas; das juristische Beben fegte die alte Fifa-Spitze um Sepp Blatter hinweg.

Allerdings brachte es dann in Gianni Infantino erneut einen Schweizer Autokraten an die Spitze. Einen Mann, dessen Arbeitsstil heute noch mehr Fragen aufwirft als der seines Vorgängers.

Infantino, seit vier Jahren im Amt, half dem unbekannten, aber schon stark belasteten Ahmad an die Caf-Spitze. Der Afrika-Verband allein mit seinen 56 Nationalverbänden sichert ja einem Fifa-Boss die halbe Wahl, und das Gros der Caf-Funktionäre ist traditionell empfänglich für Entwicklungshilfen. 2017 gelangte Ahmad auf den Caf-Thron; im Jahr zuvor hatte er Infantino eine persönliche Vertraute zugeführt: Fatma Samoura, 57. Zwar hatte die langjährige UN-Mitarbeiterin keinerlei Fachbezug zum Sport, trotzdem berief Infantino sie zur obersten Fifa-Hauptamtlichen.

Als Ahmad 2019 ins Visier europäischer Fahnder geriet, forcierte die Fifa aber nicht etwa die Bearbeitung der Akte Ahmad durch ihr Ethikkomitee. Vielmehr vernahm sie einen bizarren Hilferuf aus Afrika: Man möge doch die Generalsekretärin, Ahmads Vertraute Samoura, als Regentin in die Caf-Zentrale in Kairo entsenden. Das geschah - aber bald kam es zum Bruch der alten Verbündeten. Samoura soll etwa versucht haben, im Caf die beliebten Cash-Zahlungen zu unterbinden.