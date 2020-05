Unverzichtbare Handarbeit: Der Täfelchen-Aufhänger an der altehrwürdigen Spielstandsanzeige wird einer der wenigen Menschen sein, die am Sonntagnachmittag das Grünwalder Stadion betreten dürfen.

Nach wochenlangem Gezerre geht die komplizierteste deutsche Spielklasse weiter: Die halbe dritte Liga macht sich Hoffnung auf den Aufstieg - viele bei 1860 München glauben an eine erfolgreiche Restsaison.

Welch ungewöhnliche Zeiten die Menschheit gerade durchlebt, zeigte sich besonders eindrucksvoll bei der virtuellen Pressekonferenz des TSV 1860 München vor dem Wiederbeginn der 3. Liga. Da saß Michael Köllner, der Löwen-Trainer, im Quarantäne-Hotel vor der Kamera, ganz alleine am Tablet in einem riesigen Besprechungsraum, und sprach: "Wir danken besonders unserem Nachbarn Bayern München." Ein unter normalen Umständen undenkbarer, aber plötzlich angebrachter Satz: Der große Stadtrivale hatte ja, gemeinsam mit den anderen deutschen Champions-League-Teilnehmern, den Neustart der drittklassigen Klubs mit einer Finanzspritze für die Gesundheitsmaßnahmen unterstützt.

Und dieser Restart ist den Sechzigern besonders wichtig gewesen. Seit Wochen trat Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in schöner Regelmäßigkeit mit Appellen fürs Weiterspielen auf. Er bedankte sich nun auch "bei den Delegierten des DFB-Bundestags für ihr eindeutiges Votum" - es sei "ein Sieg für den Fußball und für die Vernunft im Fußball". Das Hygienekonzept sei zwar "sehr detailliert, sehr umfangreich - aber wenn ich mich dem Profifußball zuordne, ist das auch umsetzbar".

Um nicht weniger als diese Frage ging es ja in der Argumentation der Sechziger beim Kampf um die Saisonfortsetzung: ob die 3. Liga als Profiliga zu erhalten sein würde. Nun spielt sie weiter, wie es sich eine knappe Mehrheit der teilnehmenden Klubs gewünscht hatte, und eine Task Force kümmert sich beim DFB um die künftige Finanzierung ihres vom Fernsehgeld bisher weitgehend vernachlässigten Betriebs - zwei wichtige Forderungen des TSV 1860 werden damit erfüllt.

"Wir müssen da jetzt wie ein ICE durchrauschen"

Was natürlich nichts daran ändert, dass der einfachste Weg für jeden Verein wäre, diese komplizierte Klasse einfach Richtung 2. Bundesliga zu verlassen. "Wir haben jetzt fünf Wochen Zeit, von der Hölle ins Paradies aufzusteigen", sagte zuletzt Manfred Schwabl, der Präsident des Lokalrivalen SpVgg Unterhaching: "Wir müssen da jetzt wie ein ICE durchrauschen." Durchrauschen durch die Englischen Wochen mit elf Spieltagen bis zum 4. Juli wollen alle Teams bis hinunter auf Rang elf - dort steht der KFC Uerdingen mit gerade einmal fünf Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Und durchrauschen wollen auch die Löwen. Stürmer Sascha Mölders teilte unlängst bei Instagram mit: "Löwen und Zebras steigen auf" - und gegen jene Zebras, den Tabellenführer MSV Duisburg, spielt der TSV 1860 am Sonntag (13 Uhr) im Grünwalder Stadion zum Auftakt. Im leeren Grünwalder Stadion selbstverständlich, und um sich schon einmal an die seltsame Atmosphäre zu gewöhnen, absolvierte Köllners Mannschaft dort vor einer Woche ein Testspiel, A-Elf gegen B-Elf. "Du weißt, dass der Support von außen nicht kommen wird", sagte der Trainer, "aber da hoffen wir, dass wir das intern generieren, dass wir uns als Mannschaft noch besser gegenseitig unterstützen." Und weil Köllner ohnehin spirituell unterwegs ist, glaubt er auch daran, dass die "50 000 oder 60 000 Fans vor dem Fernseher" helfen werden, auch wenn sie nicht zu hören sind: "Ich bin mir sicher: Wenn sie mit dem Herzen bei der Sache sind, wird das am Ende genauso wirken."