Der Hamburger SV ist in dieser Saison wieder eine Mannschaft der großen Unwägbarkeiten, das war in der Fußballdeutschland lange die gängige Erzählung. Einige Szenekenner müssen sich nun aber revidieren, spätestens nach diesem Nachmittag in der 50 000 Einwohnerstadt Heidenheim an der Brenz, der die Hamburger Aufstiegsträume endgültig zertrümmert haben könnte. Auf den HSV ist Verlass. Aber nur wenn es darum geht, die eigenen Saisonziele konstant und immer wieder selbst zu torpedieren.

Wo soll man anfangen? Zum wiederholten Male verspielte ihr Klub eine Führung, zum wiederholten Male kassierte ihr Klub in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer, zum wiederholten Male konnte oder wollte die Ereignisse auf dem Feld keiner der Verantwortlichen oder der Spieler schlüssig erklären. Am Ende stand es 2:1 für den 1. FC Heidenheim, der sich mit diesem Heimsieg vorbei auf den Relegationsplatz geschoben hat, mit zwei Punkten Vorsprung und der Magie des Moments im Rücken. Weil parallel auch der Aufstiegskonkurrent VfB Stuttgart den 1. FC Nürnberg auswärts mit 6:0 aus dem Stadion fegte und seinen Vorsprung damit auf vier Punkte ausbauen konnte, hat der HSV nichts mehr selbst in der Hand.

"Wir hoffen, dass die Arminia am letzten Spieltag nochmal alles raushaut", sagte der recht kleinlaute HSV-Trainer Dieter Hecking. Er fügte noch hinzu: "Klar, so ein Spielverlauf macht keine Freude. Aber eine kleine Chance ist noch da." Arminia Bielefeld, der feststehende Zweitligameister, empfängt am letzten Spieltag den 1. FC Heidenheim. Nur bei einem Arminia-Sieg hat der HSV noch eine Möglichkeit auf den Relegationsplatz drei, Voraussetzung ist ein Heimsieg gegen den SV Sandhausen.

Wenn man also irgendwo anfangen möchte, dann am besten mit dem Blitzstart des HSV in die zweite Hälfte. Keine 20 Sekunden war es her, dass Schiedsrichter Deniz Aytekin die Partie wieder angepfiffen hatte, da nahm sich der Finne Joel Pojahnpalo eine Kopfballverlängerung mit in den Lauf, mit Tempo ging's vorbei an einem Heidenheimer Verteidiger, der finnische Stürmer streckte die Schulter raus und knallte den Ball ins linke Toreck. Das 1:0 für den HSV sah nach dem nötigen Willen und nach der nötigen Effizienz aus, die man in solchen Duellen benötigt.

In der ersten Hälfte hatte der HSV immerhin optisch dominiert, doch hinter den kleinen Chancen war keine größere Idee zu erkennen, es waren Möglichkeiten, die sich nun einmal ergeben, wenn eine individuell überlegene Mannschaft gegen einen Gegner spielt, der auf Konter lauert.

Und genau das tat der HSV nach Pojahnpalos Führungstreffer dann selbst. Nach chaotischem Gewühl im Hamburger Strafraum bekam Verteidiger Jordan Beyer den Ball ans Bein geschossen, von dort sprang dieser zum 1:1 (80.) ins Netz. Von da an taumelten die Hamburger, wie gegen Kiel, Fürth, Stuttgart. Und dann liefen die letzten Sekunden der Partie, Schnatterer erlief noch einmal einen Ball und knallte ihn diagonal in den Strafraum. Dort legte Schimmer quer zum ebenfalls eingewechselten Kerschbaumer - und der Joker traf in der Nachspielzeit durch die Beine von HSV-Mann Jung zum Siegtreffer.