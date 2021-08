Der 1. FC Union Berlin steht in der Gruppenphase der neuen Conference League. Im Olympiastadion, wo normalerweise Hauptstadtrivale Hertha BSC spielt, reichte der Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Donnerstagend vor 22 159 Zuschauern ein 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Kuopio PS aus Finnland. Das Hinspiel hatte Union mit 4:0 gewonnen. Gegen wen es in der Gruppenphase geht, erfährt der Verein der Auslosung an diesem Freitag in Istanbul.

Union konnte wegen der nach Uefa-Regularien zu geringen Sitzplatzkapazität nicht im eigenen Stadion an der Alten Försterei spielen und musste auf das Olympiastadion ausweichen, was von den Union-Fans mit Transparenten kritisiert wurde. "Viele Stehplätze, wenig Sitze. Ihr nennt es ein Problem, wir nennen es Fußball" stand in englischer Übersetzung auf einem Banner.

Die bis auf Kruse in Bestbesetzung angetretenen Berliner kontrollierten die Partie und hatten bei Kopfbällen von Taiwo Awoniyi (7. Minute) und Robin Knoche (13.) die besten Chancen der Anfangsphase. Awoniyi (44.) verzog kurz vor der Pause frei vor dem Tor der Finnen. Auch in der zweiten Hälfte war im Abschluss zu nachlässig. Tymoteusz Puchacz (61.) schoß aus spitzem Winkel über das Tor. Marvin Friedrich (67.) konnte einen Kopfball nicht zur Führung verwerten. Kevin Behrens (73.) versuchte es artistisch per Fallrückzieher.