Von Philipp Selldorf, Köln

Freitag, 13.30 Uhr, Pressekonferenz des 1. FC Köln im wunderbaren Geißbockheim: Steffen Baumgart trägt ausnahmsweise eine Jacke über dem T-Shirt und wird unter anderem gefragt, ob sich seine Mannschaft auf Dauer nicht verausgabe, wenn sie so weitermache wie am Dienstagabend in München. Außergewöhnliche 130 Kilometer waren die Spieler während des 1:1 beim FC Bayern gerannt, zehn mehr als der Gegner. In der Lauf-Tabelle ist der 1. FC Köln ohnehin die klare Nummer eins der Bundesliga. Aber kann man das bis Saisonende durchhalten? Baumgart: "Ja, kann man." Kühne Nachfrage des Reporters: "Warum?" Baumgart: "Weil das so ist."

"Weil das so ist" ist eine Erwiderung, die der vor einer Weile von Schulkindern erfundenen Universal-Formel "weil Baum" gleicht. Es ist die Antwort auf alle Fragen, bloß dass man in Köln seit anderthalb Jahren statt weil Baum lieber weil Baumgart sagt, denn der Trainer hat sich nicht nur durch die erfolgreiche Arbeit am Geißbockheim, sondern auch durch seine Lebensweisheiten als enzyklopädische Instanz und allgemeine Lösung für allgemeine Probleme empfohlen.

Der Trainer sei "der Schlüssel für alles", so heißt es auch beim 1. FC Köln, wenn dessen Funktionäre den Stand der Dinge und die beglückende Entwicklung der vergangenen anderthalb Jahre erörtern. Zum Wohlbefinden hat der gute Start nach der Winterpause seinen Teil beigetragen. Steffen Baumgart war an beiden Spieltagen aus verschiedenen Gründen der Trainer, der in den Mittelpunkt rückte: wegen des Kantersiegs gegen Werder Bremen (7:1), wegen des Remis beim Favoriten FC Bayern - und wegen seiner Wind-und-Wetter-Härte, die es ihm erlaubte, sein Team im T-Shirt zu coachen.

Ein Coach, der bei Minusgraden in kurzen Ärmeln am Rasenrand herumspringt, gerät automatisch unter Verdacht, eine Show zu veranstalten. Aber von Show kann in seinem Fall wirklich keine Rede sein, die Entkleidung ist eher eine Illustration seiner Lebensart, die sich am bündigsten mit dem Motto aus der Baumarkt-Werbung zusammenfassen lässt: Mach Dein Ding! Baumgart spielt mit, sobald sein Team spielt, Wind und Wetter und der Rest der Welt sind weit weg, wenn der laufstärkste Trainer der Bundesliga die Linie entlangrennt.

Und wenn es um den Kölner Do-it-yourself-Stil geht, dann gehört dazu auch der Bau der Mannschaft, die in München mit Namen ohne Donnerhall aufwartete: Beispielsweise bildeten Jeff Chabot und Nikola Soldo die Innenverteidigung, was bisher noch nicht vorgekommen war. Mathias Olesen und Denis Huseinbasic spielten im Mittelfeld, Stefan Tigges im Sturm. Lauter Heranwachsende, denen Baumgart und sein Stab durch strukturierte Trainingsarbeit erfolgreich beigebracht haben, wie sie den Anforderungen der Bundesliga standhalten. Sucht jemand das Rezept des Kölner Aufschwungs - hier ist es.

Vor nicht allzu langer Zeit stand der 1. FC Köln noch im Rang eines Chaosklubs, der Friedhelm Funkel aus dem Ruhestand aufschrecken musste, um nicht abzusteigen, und der nach dem Befund des Sport-Geschäftsführers Christian Keller im vorigen Sommer die Merkmale eines wirtschaftlichen "Sanierungsfalls" erfüllte. Auf dem Transfermarkt verhält sich der 1. FC Köln nicht erst seit dieser Saison auf dem Level eines besseren Zweitligisten, das Gehaltsniveau des Profikaders ist planmäßig regressiv. Aber man hört keinen Menschen darüber wehklagen, schon gar nicht den Trainer.

Als Baumgart am Freitag darauf angesprochen wurde, dass Olympique Lyon angeblich noch in der nächsten Woche den Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri, 27, unter Vertrag nehmen wolle, ging er zwar auf angemessene Weise in die Luft. Aber nicht deshalb, weil da ein anderer Klub seinen Spieler begehrt, sondern weil er den Aufruf solcher Gerüchtemeldungen für "dummes Gequatsche" hält: Der Klub, der Skhiri nicht auf der Liste habe, müsse "seine Scouting-Abteilung wegschicken", und wer sich mit Skhiri nicht beschäftige, sei "selbst schuld". Im Sommer läuft der Vertrag des Franko-Tunesiers aus, nach den Regeln des Profigeschäfts muss er dann die Stadt verlassen: Er kann woanders deutlich mehr verdienen und vermutlich auch auf höherem sportlichem Niveau spielen - aber am Ende würde es einen nicht wundern, wenn er doch noch bliebe. Florian Kainz hat seinen Vertrag gerade erst verlängert - ohne die marktübliche Gehaltserhöhung; auch Mark Uth bleibt im Klub - für weniger Geld, als er vorher bekommen hat. Und bei Kapitän Jonas Hector ist nichts weniger wichtig als die Bezahlung, wenn er abwägt, die Karriere zu beenden oder doch noch fortzusetzen. Wobei er Letzteres den Kölner Bürgern eigentlich kaum antun darf.

Jahre- und jahrzehntelang war der 1. FC Köln ein typischer Vertreter aus der schwierigen Familie der Traditionsvereine, anfällig für alle Arten von Gefühlsattacken, gefangen im Widerspruch von Geltungsdrang und Realität. Nun sieht es so aus, als hätten Trainer Baumgart und Sportchef Keller mit ihren autonomen Arbeitsweisen den Verein kurz vor seinem 75. Geburtstag endlich in die Unabhängigkeit geführt.