Von Lara Voelter

Abstand, Händewaschen, Alltagsmaske - die Aha-Regeln gelten überall. Aber an der Schwelle zu den Spas und Wellnessbereichen hört die Übersichtlichkeit auf. "Teilweise sind die Bestimmungen recht vage und pauschal formuliert", sagt Lutz Hertel vom Deutschen Wellnessverband. Die Interessenorganisation kümmert sich darum, Wellnessangebote in Hotels und Thermen zu zertifizieren - Anwendungen also in Räumen, in denen man sich frei bewegen will und Entspannung sucht.