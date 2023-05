Christel Klemenjak macht Urlaub in Traumhäusern auf Hawaii, in Australien oder Island und zahlt dafür gerade einmal 150 Euro - im Jahr. Über eine ungewöhnliche Urlaubsform, bei der man Vertrauen aufbringen muss. Und auch einiges falsch machen kann.

Interview von Sophie Aster

Christel Klemenjak ist Haustausch-Profi, so könnte man sagen. Seit 40 Jahren tauschen sie und ihr Mann ihr Zuhause regelmäßig für eine bestimmte Zeit mit dem anderer Familien. Während die beiden den Urlaub dann in Villen in Santa Fe oder Apartments in New York verbringen, wohnen die Tauschpartner in ihrem Haus in Mindelheim. 150 Euro zahlt Klemenjak dafür jährlich an eine Vermittlungsplattform, der Rest ist gratis. Während der Pandemie, als man nicht reisen konnte, hat sich die Seniorin an den Schreibtisch gesetzt und im Buch "Zuhause in der ganzen Welt" einige ihrer mittlerweile weit über 50 Haustausch-Reisen festgehalten. Im Gespräch erzählt sie, warum Urlaub in Luxusvillen nicht zwingend teuer sein muss, worauf man beim Haustausch achten sollte und was ihr größter Fehlgriff war.

Frau Klemenjak, in den Achtzigerjahren sind Sie für Ihre erste Haustausch-Reise für drei Wochen von Bayern nach L.A. - war das ein kleiner Kulturschock?

Nicht direkt. Eher umgekehrt. Egal wo wir hinkamen, wusste niemand, wo Deutschland ist. Der Sohn unserer Tauschpartner, mit dem wir dort viel Kontakt hatten und der Lehrer war, dachte sogar, in Deutschland wäre noch Krieg. Er hat uns dann Dinge wie einen Kühlschrank oder eine Ananas gezeigt, weil er dachte, wir hätten das noch nie gesehen.

Das heißt, Ihre Haustausch-Partner dachten, sie würden in ein unterentwickeltes Kriegsgebiet kommen?

Zumindest in ein Nachkriegsgebiet. Das muss abenteuerlich gewesen sein. Sie haben nicht annähernd damit gerechnet, welchen Lebensstandard wir hier haben mit gut eingerichteten Häusern, Autos, tollen Fernsehern und Kühlschränken.

Detailansicht öffnen Christel Klemenjak hat seit Jahrzehnten Erfahrung gesammelt im Haustausch - und ist immer noch davon begeistert. (Foto: privat)

Warum machen Sie Haustausch und gehen nicht lieber ins Hotel?

Wenn ich in einem Hotel bin, dann lerne ich das Personal und andere Touristen kennen, werde bedient und mache das, was alle Touristen machen. Wenn ich aber einen Haustausch mache, dann lerne ich Nachbarn und die Haustauscher kennen, ich bekomme Mappen voll mit Tipps, die in keinem Reiseführer stehen, und bin manchmal in wunderschönen Gegenden, wo kaum ein Tourist hinkommt.

Wo zum Beispiel?

In Australien haben wir in einer Luxussiedlung in der Nähe von Brisbane gewohnt, mit Pool und allem Drum und Dran. Das war unvorstellbar. Oder in South Carolina, da waren wir auf einer Privatinsel mit riesigem Privatstrand und zwei Golfplätzen. Das könnte man sich eigentlich nur als Superreicher leisten. Wir hatten es umsonst.

Und die Bewohner der Luxusvillen kommen dann zur selben Zeit in Ihr Haus nach Mindelheim?

Ja, meistens. Wir wohnen zwar auch in keiner Blechhütte, haben aber weder eine Luxusvilla noch ein Schwimmbad oder einen Golfplatz, und diese Menschen tauschen trotzdem mit uns. Denen geht es nicht ums Haus, sondern um die Umgebung.

Was davon ist Ihnen wichtiger: das Haus oder das Reiseziel?

Das Ziel. Es ist aber nicht immer so leicht, dass jemand, der dort wohnt, wo ich hin möchte, genau nach Mindelheim will. Da muss die Zeit stimmen, die Personenzahl und so weiter.

Wenn Sie sich zurückversetzen: Was war das für ein Gefühl, das eigene Haus erstmals jemandem Fremden zu überlassen?

Das war für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Eher schon, zum ersten Mal in einem fremden Haus zu sein und dort die Schränke zu öffnen oder etwas zu suchen. Das fand ich befremdlich.

Aber man muss schon ein gewisses Vertrauen in die Menschen haben, die kommen, oder?

Ja. Menschen, die kein Vertrauen in andere haben oder für die das Haus oder die Wohnung ein Heiligtum ist und die sagen, da darf kein Kratzer entstehen, kein Staubkörnchen liegen, für die ist ein Haustausch nichts. Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung. Sonst kann man keinen Haustürschlüssel hergeben.

Wurde das Vertrauen bei Ihnen schon mal enttäuscht?

Nein. Menschen aus meinem Freundeskreis fragen das immer wieder und haben ihre Vorbehalte. Aber wir machen das seit 40 Jahren und haben nie ein schmutziges Haus vorgefunden, und es ist nie etwas weggekommen. Einmal ist eine Kleinigkeit kaputtgegangen, aber die wurde ersetzt.

Sie haben in den 40 Jahren schon weit mehr als 50 Mal Ihr Haus getauscht. Was war der beste Tausch bisher?

Ich kann das jetzt gar nicht so an einem festmachen. Mein Mann schwärmt immer noch von New Mexico. Da haben wir in einem Traumhaus auf einem Berg in Santa Fé gewohnt. Für mich war es Island. Das hatte ich noch nie gesehen: Gletscher, Gletscherseen, Vulkane; aber auch Hawaii, zwei Monate Australien oder New York - es gibt mindestens noch zehn weitere, die unter die Top-Erlebnisse fallen.

Detailansicht öffnen Christel Klemenjak (dritte von links) mit ihrem Mann und Freunden in Vancouver, Mai 1990: Bekanntschaften, die über den Haustausch geschlossen wurden, bleiben oft über Jahre bestehen. (Foto: privat)

Haben Sie zu manchen der Tauschpartner auch im Nachhinein noch Kontakt?

Ja. Man bleibt in Kontakt, schickt sich Weihnachtsgrüße und fragt mal nach, wie es so geht. Man hat ja etwas sehr Privates miteinander geteilt und kommt sich dadurch sehr nahe. Unsere kanadischen Freunde, unsere zweiten Tauschpartner, sehen wir seit 1984 regelmäßig. Da ist eine richtig gute Freundschaft daraus entstanden.

Internetplattformen gab es da ja noch keine. Wie lief ein Haustausch damals ab?

Es gab einen dicken Katalog, aus dem man sich weltweit Häuser raussuchen konnte. Dann hat man zehn oder 20 Briefe geschrieben und sich gegenseitig Fotos geschickt. Man musste sehr früh anfangen zu planen. Heute ist es unheimlich flexibel, und alles geht sehr schnell. Aber das hat natürlich auch Nachteile: Man muss ruckzuck eine Entscheidung treffen.

Mittlerweile gibt es viele Haustauschplattformen und auch immer mehr Personen, die sie nutzen. Denken Sie, Haustausch hat für die Menschen heute eine größere Relevanz?

Ja, ich denke schon. Momentan ist das auch eine finanzielle Frage. Während sonstige Urlaube immer teurer werden, zahlt man hier einmal im Jahr eine Gebühr, aber der Aufenthalt ist kostenlos. Wir waren zum Beispiel mal vier Wochen in New York. Das hätte uns das Geld von einem Kleinwagen gekostet, aber so bezahlt man nur Flug, Essen und Eintritte, aber das Apartment ist umsonst.

Was sind in Ihren Augen die drei größten Fehler, die man beim Haustauschen machen kann?

Sein Haus oder seine Wohnung nicht wahrheitsgemäß zu beschreiben. Zum Beispiel wenn man sagt, mein Haus ist riesig, und dann hat es nur 50 Quadratmeter. Und man muss fair sein, es ist ganz wichtig, die Menschen nicht auszunutzen. Man sollte außerdem alles gut beschreiben, sodass sie sich zurechtfinden. Aber Ehrlichkeit und Fairness sind das Wichtigste.

Gab es bei Ihnen mal den Fall, dass Menschen nicht so fair waren?

Da war eine Wohnung in Göteborg, die wirklich nicht gut vorbereitet war. Sie war nicht sauber, die Dusche hat nicht funktioniert und der Kühlschrank auch nicht. Und das Bett war zu schmal für zwei Personen, das habe ich schon davor angemerkt, und der Besitzer meinte, er stellt uns noch ein zweites Bett dazu. Als wir ankamen, kam er mit einer Campingliege daher. Das war ein bisschen enttäuschend.

Wohin führt Sie Ihr nächster Tausch?

Jetzt fahren wir erst für 14 Tage nach Hamburg, dann für drei Wochen nach Paris und anschließend im Spätsommer für zwei Wochen an den Genfer See. Da freuen wir uns schon darauf.