Es könnte ja so schön sein im Urlaub. Wenn es nur nicht so heiß wäre oder aber nicht so viel regnen würde. Wenn das Essen gut und das Bier nicht so teuer wäre. Die Kellner nicht so unfreundlich, der Strand nicht so überlaufen, das Hotelzimmer nicht so hintenraus. Kurz: Wenn die Gastgeber ihren Job machen würden. Wie posaunt es eine Figur in Gerhard Polts Urlauber-Satire "Man spricht deutsh" dem azurblauen Himmel unverblümt chauvinistisch entgegen: "Italien ist ganz sicher ein wunderbares Land. Nur auf die Italiener kann ich verzichten."