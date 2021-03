Von Monika Maier-Albang

Oh, ein Kinderbuch, denkt man unwillkürlich, wenn man das Cover mit der in feinen Strichen gezeichneten Libelle sieht, die sich am Rohrkolben niedergelassen hat. Mit der Forelle, deren Rückenflosse haifischartig aus dem Wasser lugt. Und deren bedauernswertem Kumpel, der im Schnabel des Graureihers gelandet ist. Alles ist in Grau-Grün-Beige gehalten, wie ein wolkenverhangener Tag am Ufer.

Ist aber nicht als Kinderbuch gedacht. Zwar interessieren sich sicher auch kluge Kinder für die Neunaugen und Salamander, die gefräßigen Libellenlarven, die Monsterwelse und den fiesen Roten Amerikanischen Sumpfkrebs, von denen Torsten Schäfers "Streifzüge an heimische Ufer" handeln, so der Untertitel. Aber die Erzählart wäre ihnen wohl zu ausschweifend, wortverliebt und verschlungen wie die mäandernden Gewässer selbst, die der Autor abgewandert ist.

"Wasserpfade" ist ein Destillat aus einer Entdeckungsreise, die Schäfer über drei Sommer hinweg durch seine hessische Heimat unternommen hat. Wo er so kleinräumig unterwegs war zwischen Pfungstadt und Grießheim, Nieder- und Ober-Ramstadt, dass es wiederum einer Kinderbuchzeichnung zu Beginn des Buches bedarf, um sich eine Wanderkarte im Kopf zurechtzulegen. Weil Google Maps die Ortschaften findet, aber einem keine Vorstellung vermittelt über das Geflecht aus Wald, Wasser, Felsen und der Quelle. Geleitet von den Zeichnungen aber sieht man im Geiste den Biber an Land schlurfen.

Sogar Ponyhöfe können eine Bedrohung für die Natur sein

Das Buch ist Heimatkunde im besten Sinne: Es handelt von Biberliebe und einer Gepardenforelle, welcher der passionierte Angler Schäfer ob ihrer Schnelligkeit Respekt zollt. Weitere Protagonisten sind Sonnenkarpfen, invasive Nilgänse und Kraniche. Vor allem erzählt Schäfer von Begegnungen mit "Wassermenschen", die ihm Wissen vermitteln, Veränderungen deuten und somit einen Zugang zur - verletzten - heimischen Natur verschaffen. Es ist kein netter Spaziergang, den Schäfer unternimmt. Die "Wasserpfade" sind eine analytische Begehung einer leidenden Natur. Schäfer zeigt am Beispiel seines Heimatflusses, der Modau, auf, was der Klimawandel zu zerstören im Begriff ist. Wie Verbauung, Staustufen, selbst Ponyhöfe, deren Besitzerinnen aus Unwissen oder Wurschtigkeit den Mist zu nah am Ufer deponieren, dem Ökosystem schaden.

Schäfer war 2018 unterwegs, "als die erste große Hitze über Wasser und Land kam". Er setzte die Wanderung bis zu diesem Pandemie-Sommer fort, 2019 bereits "durch noch mehr Hitze, Dürre, Klimafolgen und Wasservergessenheit". Er habe, so schreibt der vormalige Geo-Redakteur, "nach Antworten gesucht, wie alles zusammenhängt, wie sich Refugien schützen lassen, nach Mitteln, wie sich das Gleichgewicht erhalten lässt". Mit dem Ziel, "die Zerstörungsnormalität hinter uns zu lassen".

Der Angelverein besinnt sich auf mittelalterliche Methoden

Der Rahmen ist also gesetzt. Es gibt Lichtblicke, etwa den Versuch, mit dem Modauradweg naturnahen Tourismus entstehen zu lassen. Oder die Geschichte vom "Sömmern", jener althergebrachten Art der Teichsanierung, die schon im Mittelalter von fränkischen und böhmischen Mönchen zur Karpfenzucht empfohlen wurde und die der örtliche Angelverein pflegt. Oder von der Müllsammlerin aus Eberstadt, die Schäfer als "Pionierin" bezeichnet, was wiederum traurig stimmen kann. Am Ende überwiegt nicht nur bei ihm das Gefühl, dass "Klimawandel und Artensterben meine Heimat auffressen". Der Leser nimmt eine Kümmernis mit von der Modauquelle, die plötzlich sommers trockenfällt und hat Schäfers bedrohliche Botschaft im Ohr: "Es kommt nicht näher und schon gar nicht langsam. Es ist da."

Kluge Kinder würden das womöglich sogar besser verstehen als die Alten. Sie sind in vielem sensibler, sind an das Ärgernis nicht so gewöhnt, können sich darüber noch empören. Sie gehen dann Kröten sammeln oder auf Freitagsdemos, weil sich der Schulpflicht zu entziehen etwas ist, womit sie die Erwachsenen unter Druck setzen können. In diesem Sinn könnten die "Wasserpfade" dann doch auch ein Kinderbuch sein: Wenn es dem Buch gelingt, den schlummernden Ärger zu wecken, der zur Tat anregt.