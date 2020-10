Von Georg Renöckl

In der Tiefe rauscht der glasklare Ötscherbach, auf halber Höhe führt ein aussichtsreicher Steig durch die Schlucht. Weit oben, wo sich die Felsen zu bizarren Formationen türmen, stürzt das Wasser über eine Felswand in die Tiefe. Mirafall heißt der Platz, er ist einer der schönsten Niederösterreichs. Und doch laufen in letzter Zeit beim Tourismusbüro im nahen Mitterbach die Telefone heiß, weil sich Wanderer beschweren: Unmittelbar neben dem wildromantischen Wasserfall hängt nämlich seit ein paar Wochen ein riesiges Plakat in der Felswand. Hat man es wirklich nötig, diesen Ort und damit auch unzählige Urlaubsfotos so zu verunstalten? "Ja, wir wollen uns schließlich auf die Selfies der Leute drängen", erklärt Christoph Steinbrener, einer der Urheber der Kunstaktion. Er wirkt sichtlich zufrieden über die Resonanz seiner Arbeit: Der vermeintliche Schandfleck ist ein Kunstprojekt, für das der Bildhauer Steinbrener und seine Kollegen Martin Huber und Rainer Dempf - der eine Architekt, der andere Grafiker - kürzlich ein Schild mit der Aufschrift "Tourist Information" mitten in der Steilwand montierten. "Cliffhanger" heißt das Projekt, mit dem das Trio einmal mehr den allzu sorg- und achtlosen Umgang mit dem alpinen Lebensraum anprangert. Ursprünglich sollte das Plakat in Tirol hängen, doch der Plan scheiterte an den dortigen Umweltauflagen. Die Ötschergräben waren eine willkommene Alternative, denn: "Hier ist es noch nicht zu spät", sagt Martin Huber.