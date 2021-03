Von Dominik Prantl

Bei Telefonaten mit den zuständigen Ämtern gewinnt man in Österreich schnell den Eindruck, dass selbst die armen Behördenmenschen bezüglich der Corona-Grenzvorschriften nicht mehr so richtig durchblicken. Eine Faustregel ist jedoch klar: Touristische Reisen kann man vorerst einmal vergessen. Einreisende haben derzeit - bis auf wenige Ausnahmen - inzwischen drei Hürden zu nehmen: 1. Das Ausfüllen einer Vorabregistrierung namens Pre-Travel-Clearance. 2. den Nachweis eines negativen Corona-Tests, der auch innerhalb von 24 Stunden in Österreich nachgeholt werden kann, und 3. eine mindestens fünftägige Quarantäne. Ohne Einschränkung davon ausgenommen sind nur Reisende aus Australien, Island, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Südkorea und dem Vatikan - alles nicht gerade Kernmärkte des österreichischen Tourismus. Und warum sollte ein Neuseeländer um die halbe Welt reisen, um dann möglicherweise in einem Hochrisikogebiet vor verschlossenen Hotels und Gaststätten zu stehen?

Aber halt, nicht ganz Österreich ist dicht. Der Einzelhandel und die Museen haben wieder geöffnet, Skilifte sowieso, und in Vorarlberg dürfen seit Beginn dieser Woche sogar wieder Gäste in die Lokale - mit negativem Test, zwei Metern Abstand und bis 20 Uhr. Die inzwischen ans Vertrösten gewöhnte Tourismusbranche kann hingegen frühestens ab April mit Lockerungen rechnen, wenn überhaupt. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz ist landesweit zuletzt wieder deutlich gestiegen und liegt bei mehr als 200. Die exklusive wie unverbindliche SZ-Prognose lautet daher: Ostern darf Österreich ohne Touristen feiern, Pfingsten wird spannend.