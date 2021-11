Unesco-Welterbe in den Niederlanden

Über viele Generationen lebte die Familie von Suzanna Jansen in sogenannten Armenkolonien in den Niederlanden. Hier sollten im 19. Jahrhundert arme Stadtbewohner zu Bauern umerzogen werden. Das Unesco-Weltkulturerbe kann seit Kurzem besucht werden - Jansen hat dazu beigetragen.

Interview von Kirsten Jöhlinger

Seit diesem Jahr sind einige der vormals sieben Armenkolonien in den Niederlanden Unesco-Weltkulturerbe. Von 1818 bis 1859 arbeiteten Tausende Menschen in diesen Kolonien, erst als Bauern, später auch in Fabriken. Die Bewohner sollten das Land kultivieren und zur Sittlichkeit erzogen werden; sie unterstanden einem strengen Regime. Viele Familien wurden getrennt, und es war schwer, die Kolonien wieder zu verlassen. Die Schriftstellerin Suzanna Jansen hat den historischen Ort nun für Besucher erschlossen. Mit der Audiotour "Lauschreise durch das Paradies der Armen" führt sie Besucher durch die Kolonie Veenhuizen.