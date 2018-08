22. August 2018, 18:34 Uhr Irland Die Iren und das Moorpony

Wer etwas über Irland erfahren will, sollte sich mit der Geschichte des Kerry Bog Ponys befassen. Denn seine Wiederentdeckung erzählt viel über ein Volk, das sich nicht unterkriegen lässt.

Von Catrin Lorch

An diesem Tag ist die Landstraße zwischen Kilmakilloge und Glengarriff für Stunden nicht passierbar. Eine Herde Kühe ist ausgebrochen, auf der Suche nach Wasser streunen die Tiere über den Asphalt, hungrig sind sie auch. Es hat seit Wochen nicht geregnet in Kerry, abends rattern Farmer mit Wassertanks hinter dem Traktor in die Berge und hoffen, dass ihre Schafe den Weg zu den provisorischen Tränken auch finden. Damien de Barra lehnt sich im Sonnenuntergang an eine Steinmauer und beobachtet die Schimmelstute, ...