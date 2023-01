Bidirektionales Laden:E-Autos als Energiequelle

Von Joachim Becker

Stegreiftheater neulich am Baumarkt. Die Ausfahrt ist versperrt, vor der Schranke steht eine dick eingepackte Frau mit Warnweste. Statt die Kassenzettel und mitgeführte Waren zu inspizieren, fixiert sie den E-Mobilisten ganz vorne in der Schlange. Und dann legt sie los: "Was machen wir jetzt mit euren Elektroautos?", schimpft die Kontrolleurin vor versammelter Mannschaft: "Der Strom wird immer knapper und teurer. Statt Wohnungen zu heizen, wird das Gas in Kraftwerken verfeuert, damit ihr Elektroautos fahren könnt."