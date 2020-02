Mit einer Maske über Mund und Nase hat Parteichef Xi Jinping am Montag ein Krisenzentrum in Peking besucht. Tagelang war Chinas Präsident nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die Volkszeitung, die an manchen Tagen auf der Titelseite mit einem halben Dutzend Artikeln über den Präsidenten aufmacht, widmete ihm dort fast eine Woche lang kaum eine Zeile. Und selbst in den Abendnachrichten, dort, wo man auch mal kommentarlos ausstrahlt, wie ihn Parteikader vier Minuten lang beklatschen - keine Spur von Xi. "Wo ist der Präsident?" - das war in den vergangenen Tagen eine häufig gestellte, wenn auch meist schnell zensierte Frage in den sozialen Netzwerken.