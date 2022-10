Ukraine:Kritik unerwünscht

Aktuelle Umfragen sehen Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij in der Beliebtheit weiterhin vorn - aber einige äußern privat auch Kritik an ihm.

Mit öffentlichem Tadel an Präsident Wolodimir Selenskij halten sich die Menschen in der Ukraine zurück. Hinter vorgehaltener Hand allerdings bemängeln sie, er habe das Land nicht gut genug auf den Krieg vorbereitet und schare nur Getreue um sich.

Von Sonja Zekri, Charkiw

Zu den Dingen, die alle Ukrainerinnen und Ukrainer vereinen, gehören der Glaube an den Sieg und die Zurückhaltung mit öffentlicher Kritik an ihrer Führung. Jemanden zu finden, der seine Unzufriedenheit mit der Regierung, womöglich sogar mit Präsident Wolodimir Selenskij äußert, ist praktisch unmöglich. Jeder Anschein von Unstimmigkeiten in der ukrainischen Gesellschaft wäre ein gefundenes Fressen für die russische Propaganda, so die Überzeugung, die nur darauf lauere, Anzeichen von Schwäche auszuschlachten. Das will sich niemand vorwerfen lassen.

Viele fürchten deshalb bereits das Aufflackern politischer Differenzen. "Kaum läuft es an der Front ein bisschen besser, fangen hier die politischen Spiele an", hat ein städtischer Angestellter in Charkiw geklagt. Dabei sind alte Rivalitäten keineswegs verschwunden. Selenskij und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko beispielsweise waren vor dem Krieg politische Gegner, obwohl beide die Öffnung nach Europa anstreben. Derzeit präsentieren sie nach außen eine Art Arbeitsteilung - Selenskij vertritt das Land, Klitschko die Hauptstadt. Sie sind sich aber, so hört man, noch immer nicht grün, vor allem, was medienwirksame Auftritte angeht. Für die geplanten Wahlen im Jahr 2024 müsste der Krieg zu Ende sein und das Kriegsrecht, das das ukrainische Parlament im August zum dritten Mal verlängert hat, aufgehoben werden. Selenskij und Klitschko könnten dann ganz offen gegeneinander antreten.

"Er hat uns gesagt, wir sollen Schaschlik grillen gehen", sagt eine Soldatin. "Da standen die Russen schon vor der Tür."

Aktuelle Umfragen sehen Selenskij in der Beliebtheit weiterhin vorn, und angesichts eines brutalen Feindes, der die Ukraine in ihrer Existenz als Staat, Kultur und Gesellschaft bedroht, ist das nicht erstaunlich. In privaten Gesprächen allerdings hört man auch Kritik: Warum habe der Präsident das Land nicht besser auf den Krieg vorbereitet, sondern die Ukrainer kurz vor dem russischen Überfall trotz der Warnungen amerikanischer Geheimdienste noch in Sicherheit gewiegt? "Er hat uns gesagt, wir sollen Schaschlik grillen gehen", sagt eine Soldatin im Osten des Landes: "Da standen die Russen schon vor der Tür." Und: Warum scheint jede Neubesetzung immer nur mehr Selenskij-Getreue auf Posten zu bringen?

Als Modellfall gilt Selenskijs mächtiger Stabschef Andrij Jermak, der den Präsidenten noch aus Fernsehzeiten kennt. Viele sehen Jermaks Hand nicht nur hinter der Entlassung hoher Beamter wie der Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa und des Geheimdienstleiters Iwan Bakanow im Sommer. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Oleg Tatarow sei Jermak dafür verantwortlich, dass die Korruptionsbekämpfung nicht vom Fleck kommt. "Meine größte Sorge ist, dass wir die Leute, die heute regieren, nicht loswerden, sondern dass sie durch den Krieg noch stärker werden", hat eine hohe Beamtin in Kiew gesagt.

Natürlich gibt es auch andere Stimmen. Rimma Manuilowa, 58, sitzt aufgelöst im Büro einer Anwältin in Charkiw, um die Zerstörung ihres Hauses an der russischen Grenze festzuhalten. Mit Mutter, Tochter und Enkelin ist sie seit Monaten auf die Hilfe des Staates oder von Freiwilligen angewiesen. "Wir haben eine so gute Regierung, man sorgt gut für uns", sagt sie.

Dieser positive Eindruck ist nach Ansicht vieler Ukrainer auch eine Folge des Einheitsprogramms im Fernsehen. Mit Beginn des Krieges wurden alle ukrainischen Sender zu einem gemeinsamen "TV-Marathon" zusammengeschlossen. Viele der debattenfreudigen Ukrainer empfinden diese Monopolisierung nach acht Monaten als langweilig, uninteressant oder manipulativ. Stattdessen informieren sie sich auf Telegram-Kanälen oder in Chatgruppen, wo vom aktuellen Luftalarm über Analysen des Frontverlaufs bis zu Nahaufnahmen toter russischer Soldaten alles zu finden ist.

Würde herauskommen, dass Selenskij ein Gespräch mit Putin erwägt, könnte dies sein politisches Ende sein

Trotz Kriegsrecht und Einheitsfernsehen aber kann Selenskij die öffentliche Meinung nicht ignorieren, und diese ist in ihrem Verhältnis zum Krieg glasklar. Die Ukraine müsse kämpfen, bis sie alle besetzten Gebiete, inklusive der Krim, zurückerobert hat, so die Forderung von siebzig Prozent der Befragten in einer vor Kurzem veröffentlichten Studie des amerikanischen Gallup-Institutes.

Die Umfrage wurde Anfang September durchgeführt, als die ukrainische Offensive die russische Armee um Charkiw geradezu hinwegfegte und die russischen Angriffe auf Kraftwerke und Energie-Infrastruktur noch nicht so zerstörerisch waren. In der Tendenz dürfte sich an der Grundaussage allerdings wenig geändert haben. Auffällig ist, dass die Forderung nach einem Kampf bis zum Sieg im Westen der Ukraine besonders stark ist. Hier sind die Menschen den Bombardements und Verbrechen der russischen Armee sehr viel weniger ausgesetzt als im Osten, hier sind allerdings auch die familiären und kulturellen Verbindungen nach Russland deutlich schwächer als in Charkiw, Kramatorsk oder Odessa.

Ungeachtet der regionalen Unterschiede sind alle gut gemeinten, an Selenskij gerichteten Anregungen aus dem Westen, er solle möglichst bald in Verhandlungen mit Putin eintreten, um dem Sterben und Töten ein Ende zu bereiten, fern der Realität. Würde herauskommen, dass Selenskij ein Gespräch mit Putin erwägt, könnte dies sein politisches Ende sein. Vielleicht wäre es sogar, so warnen manche, der Moment, in dem das hochgerüstete Militär einschreiten würde. Denn bei aller Kritik an der politischen Elite ist die Verehrung für die Landesverteidiger groß und für niemanden mehr als für Walerij Saluschnyj, den Oberbefehlshaber der Streitkräfte.