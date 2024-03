"Wie ist er denn so?" Diese Frage musste sich der Reporter des Time -Magazins, Simon Shuster, nach jeder Recherchereise anhören, die ihn wieder nach Kiew und in die Nähe des ukrainischen Präsidenten geführt hatte. Seine Antworten hätten sich mit der Zeit verändert, ebenso wie der Charakter des Politikers, schreibt Shuster in seiner Biografie des 46-jährigen Wolodimir Selenskij . Shuster, selbst aus russischer Familie, die vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion aus Moskau in die USA flüchtete, erlebte die Wandlungen des ehemaligen Comedians zum Kriegspräsidenten in dessen innerem Kreis und aus unmittelbarer Nähe mit. Die Biografie ist mitsamt der Chronik des Krieges zur packenden Lektüre geraten.

Bei einer pompösen Show im Frühjahr 2019 hatte der langjährige Korrespondent den Komiker mit politischen Ambitionen kennengelernt. In einem erdrutschartigen Sieg sollte seine Partei "Diener des Volkes" noch im gleichen Jahr die Wahlen gewinnen. Selenskijs Weg zur Macht gründete damals auf seinem Ruhm als Entertainer. Er sei süchtig nach Applaus und Bewunderung, erzählten seine Freunde dem Journalisten. Im Wahlkampf, so schreibt Shuster, sei der ehemalige Showman ihm noch als naiver Charmeur erschienen, der sich in die Welt von Oligarchen und Zynikern vorwagte. Als er Selenskij im Herbst im Präsidialamt wieder traf, habe der "schon viel von seiner Unschuld eingebüßt".

Detailansicht öffnen Als das Leben noch lustig war: Wolodimir Selenskij (re.) als Wassyl Petrowitsch Holoborodko, Präsident der Ukraine, in einer (undatierten) Szene aus "Diener des Volkes". (Foto: dpa)

Doch die größten Veränderungen vollzogen sich in den ersten Monaten der russischen Invasion in der Ukraine. Das ist der Kern des jüngst erschienenen Buches - das übrigens nicht die erste Biografie ist, es gibt bereits mindestens drei andere. Selenskij verwandelte sich in einen Kriegspräsidenten von einzigartigem Format: hartnäckig, selbstbewusst, resistent gegen Druck, rücksichtslos und vor allem mutig habe er die Widerstandskraft seines Volkes der Welt vorgeführt. Seine Freunde und Mitarbeiter seien anfangs von Selenskijs neuem Ich schockiert gewesen, so Shuster. Der zuvor fröhliche Chef schlug nun harschere Töne an, sein Gang wurde steifer. Die meisten Ukrainer glaubten nicht, dass er das Zeug dazu hätte, sein Land gegen den Aggressor zu behaupten, "ich auch nicht", gibt der Autor zu.

Sein Haupttalent: das Kommunizieren

"Vor den Augen der Welt": Der Titel der deutschen Ausgabe (mit Bildteil, Register, Anmerkungen und einem zusätzlichen Kapitel zu einer Begegnung mit Olaf Scholz) klingt, verglichen mit dem nüchternen "The Showman" des amerikanischen Originals, pathetisch. Sein Talent als Kommunikator ist jedoch für die Faszination, die vom Präsidenten des überfallenen Landes ausgehen sollte, ausschlaggebend. Schon als Teenager hatte der Sohn aus jüdischer Akademikerfamilie in seiner Heimatstadt Krywyj Rih auf der Bühne gestanden. In der Stahlwerkerstadt mit schlechtem Ruf studierte Selenskij seinen Eltern zuliebe zwar Jura, aber die populären sowjetischen Shows mit ihren eher groben Witzen blieben seine Leidenschaft. Als Spaßvogel, der das Tun der Politiker aufspießte, wurde der nur knapp 1,70 große Mann mit den funkelnden Augen dann in der unabhängigen Ukraine zum bekanntesten Satiriker. 20 Jahre lang hatte Selenskij das Leben als Show genossen. Seine Ehefrau Olena, die er schon in der Schule kennenlernte, schrieb ihm die Drehbücher für seine TV-Produktionen. Nie hatte er in der Armee gedient.

Detailansicht öffnen Vom Comedian zum Präsidenten: Wolodimir Selenskij (3. von li.), Präsident der Ukraine, lässt sich 2019 mit einer Frau für ein Selfie fotografieren. (Foto: dpa/dpa)

Seine Erfahrung als Staatsmann betrug bei Kriegsbeginn etwa zwei Jahre und neun Monate. Ein paar russische Bomben, wie sie am Morgen des 24. Februar 2022 auf ukrainische Militärstützpunkte fielen, hätten ausgereicht, das sogenannte "Dreieck" zu verwüsten: Parlament, Ministerkabinett und Präsidialamt liegen in Kiew eng beieinander. "Es war keine Angst, es war eine Frage", die sich in den Augen Selenskijs und seines engen Vertrauten und Parlamentsvorsitzenden Ruslan Stefantschuk spiegelte, erzählte später der alte Freund des Präsidenten dem Journalisten: "Wie kann das sein? Es klingt vielleicht schwülstig, aber wir spürten, dass die Weltordnung zusammenbrach." In den ersten Stunden des Überfalls jagten sich die Anrufe westlicher Staats- und Regierungschefs. Angesichts der russischen Übermacht war der Ukrainer für viele bereits ein dead man walking (Shuster). Sie boten sich als Vermittler für eine Kapitulation an, sicherten Selenskij und seiner Familie Asyl zu und waren bereit, bei der Einsetzung einer Exilregierung zu helfen. Doch der Präsident hielt stand und übermittelte am 26. Februar im Innenhof des Regierungsviertels seine berühmt gewordene einfache Botschaft: "Hört her, ich bin hier. Niemand wird die Waffen niederlegen. Wir werden unser Land verteidigen."

Detailansicht öffnen Ikone des Widerstands: Wolodimir Selenskij bei einer seiner unzähligen Videoansprachen, stets im olivgrünen T-Shirt oder Sweatshirt. (Foto: Ukrainian Presidential Press Office/dpa)

Den russischen Bombern am Himmel ausgesetzt hätten sie sich gefühlt, "als stünden wir nackt da", erinnerte sich einer von Selenskijs Begleitern. Im unterirdischen Bunker, der noch aus Sowjetzeiten das "Dreieck" untertunnelte und gegen atomare Schläge sicher war, im Eisenbahnabteil oder bei Autofahrten an die Front, wo Selenskij die Nähe zu einfachen Soldaten suchte - Shuster war im ersten Kriegsjahr dem Präsidenten stets auf den Fersen und zu Gesprächen willkommen, wenngleich Selenskij sich über das Projekt einer so frühen Biografie wunderte: "So alt bin ich noch nicht."

Auf Werbetour für Waffen im olivgrünen Sweatshirt

Dem Militär ließ der Präsident, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, zunächst freie Hand. Selenskij beschränkte sich auf das, was er am besten konnte - Massenkommunikation. Mit täglichen Videobotschaften vermittelte er seinem Volk Zuversicht. Mit seinem Waffenwunschzettel drängte er westliche Politiker unermüdlich zu Unterstützung. Bei der Weltbank, in Videoansprachen an die Bürger auf den Plätzen der EU, bei der Verleihung der Grammys - überall warb der Mann im olivgrünen Sweatshirt mit aufgesticktem ukrainischen Dreizack für den Kampf seines Volkes. Geschickt passte er seine offiziellen Reden dem internationalen Publikum an: In den USA verwies er auf die Katastrophen von Pearl Harbor und 9/11, im Bundestag auf den Holocaust und das "Nie wieder". In Butscha, Ort russischer Gräuel, ließ er Dutzende Delegationen an die Leichengrube führen, Besucher wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erlitten einen unvergesslichen Schock.

Detailansicht öffnen Viele Verbündete, aber zu wenig Waffen: Joe Biden (li.), Präsident der USA, und Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine, im Februar 2023 auf dem Kiewer Michaelisplatz. (Foto: Evan Vucci/dpa)

"Sei nicht zu großzügig mit ihm", mahnte die Chefredakteurin der kritischen Zeitung Ukrajinska Prawda den Kollegen Shuster. Noch vor dem Krieg hatte Selenskij sich beim Parlamentssprecher und bei Gesetzgebern mit Einschränkungen der Pressefreiheit unbeliebt gemacht. Als "illegal" kritisierten sie das Verbot dreier Fernsehkanäle, die in der Ukraine Putins Propaganda verbreiteten. "Mit Ärger und Verlegenheit", so Shuster, habe der Präsident reagiert, als er ihn darauf ansprach und sein Verdikt mit Schutz vor "Gehirnwäsche" verteidigt.

"Die Trauer stand ihm ins Gesicht geschrieben"

Mit seinem wachsenden Selbstbewusstsein wuchs im Verlauf des Krieges auch die Kluft zwischen dem Präsidenten und dem allseits bewunderten General Walerij Saluschnyj. Dass Selenskij sich zum Autokraten entwickeln könnte, kann sein Biograf trotz gewahrter Distanz nicht erkennen. Wenn die Rede von den gefallenen und gefolterten Opfern gewesen sei, habe der Präsident stets von Individuen gesprochen, "die Trauer stand ihm ins Gesicht geschrieben". Übermäßige Verehrung liegt ihm in seiner neuen Rolle fern: Den Entwurf einer Briefmarke zum Unabhängigkeitstag, die ihn in Heldenpose abbildete, wies er schroff zurück: "Es ist jetzt nicht die Zeit für einen Personenkult." Auch will der ehemals als Entertainer vom Publikum so abhängige Präsident keine Porträts von sich in Amtsstuben sehen: "Hängt dort lieber die Fotos von euren Kindern auf."

Detailansicht öffnen Simon Shuster: Vor den Augen der Welt. Wolodymyr Selenskyj und der Krieg in der Ukraine. Aus dem Amerikanischen von Henning Dedekind, Karsten Petersen, und Thomas Stauder. Goldmann-Verlag, München 2024. 528 Seiten, 26 Euro. (Foto: Goldmann)

Auch auf der neunstündigen Rückfahrt vom gerade befreiten, frontnahen Cherson, wo Selenskij sich wieder einmal ohne Schutzhelm und kugelsichere Weste unter das begeisterte Volk gemischt hatte, bot sich Shuster im Eisenbahnwaggon Gelegenheit für ein persönliches Gespräch. Wenigstens auf langen Reisen konnte Selenskij, dessen Lieblingsschriftsteller George Orwell ist, sich Bücher vornehmen, vor allem historische Themen. Für Churchill, dessen Biografie er nach der Invasion gelesen hatte, konnte er keine Bewunderung aufbringen. Umso mehr für Charlie Chaplin: "Weil er während des Zweiten Weltkrieges Information als Waffe einsetzte, um gegen den Faschismus zu kämpfen", sagte der Präsident: "Es gab solche Menschen, die der Gesellschaft halfen, und oft war ihr Einfluss stärker als Artillerie."