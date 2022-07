Der starke Anstieg der Nahrungsmittelpreise hat der Welthungerhilfe zufolge die Krise in vielen Ländern verschärft. Dürren wie derzeit am Horn von Afrika oder im vergangenen Jahr in Madagaskar zeigten die fatalen Folgen des Klimawandels, erklärte Generalsekretär Mathias Mogge im Jahresbericht 2021 der Organisation: "Wer nur knapp drei US-Dollar pro Tag zum Überleben hat, kann sich die Verdoppelung der Brotpreise einfach nicht leisten."

Millionen Menschen stünden am Rande einer Hungersnot, denn die Familien hätten keinerlei Ressourcen mehr, heißt es in dem Bericht, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Die gestiegenen Preise träfen diejenigen am härtesten, die ohnehin zu den Ärmsten gehörten. An diesem Dienstag will die Welthungerhilfe ihren Jahresbericht 2021 vorstellen.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist die Zahl der weltweit an Hunger leidenden Menschen im vergangenen Jahr wegen zahlreicher Krisen weiter gestiegen. Demnach waren 2021 im Durchschnitt etwa 768 Millionen Menschen von Hunger betroffen - 46 Millionen mehr als im Jahr zuvor.

Auch bewaffnete Konflikte und die Klimakrise treiben nach Angaben der Welthungerhilfe immer mehr Menschen in Hunger und Not: Gemeinsam mit unserem europäischen Bündnis Alliance 2015 unterstützen wir Bedürftige in der Ukraine und Flüchtlinge in den angrenzenden Ländern wie Polen und der Republik Moldau", erläuterte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme.

Schulze: Ärmere Länder sollen mehr Getreide selbst anbauen

Die Verteilung von Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln stand demnach in den ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges im Mittelpunkt, jetzt werde die Hilfe auch durch Bargeldverteilungen ausgeweitet, so Thieme: "Gleichzeitig spüren wir in unseren übrigen Projektländern die dramatischen Folgen der steigenden Nahrungsmittelpreise. Wir sind doppelt gefordert."

Allein im Jahr 2021 hat die Welthungerhilfe nach eigenen Angaben in 36 Ländern mit 526 Auslandsprojekten rund 16,6 Millionen Menschen unterstützt. Auch während der Corona-Pandemie hat die Organisation demnach dank lokaler Partner schnelle Soforthilfe in akuten Notlagen leisten sowie regional angepasste langfristige Konzepte umsetzen können.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine birgt nach Einschätzungen von Experten ein zusätzliches Risiko, weil dadurch Lieferketten unterbrochen sind. Die Ukraine war vor dem Krieg ein wichtiger Getreide- und Maislieferant für den Weltmarkt.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze rief deshalb ärmere Länder dazu auf, sich unabhängiger von Weizenimporten zu machen. "Neben der akuten Hilfe kommt es jetzt darauf an, dass Entwicklungsländer mehr selber anbauen können, und zwar klimaangepasst und nachhaltig", sagte die Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine größere Unabhängigkeit könne mit dem Anbau lokaler Getreidesorten wie Sorghum gelingen, die an Boden und Klima in Afrika gut angepasst seien.