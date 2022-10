Bei der Landtagswahl in Niedersachsen wird die SPD einer ersten Prognose zufolge mit klarem Abstand stärkste Kraft. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil erhält der Forschungsgruppe Wahlen zufolge etwa 32,5 Prozent der Stimmen. Die CDU wird demnach zweitstärkste Kraft und soll bei 27,5 Prozent liegen. Die Grünen können ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2017 steigern, vorhergesagt werden 14,5 Prozent. Die AfD landet demnach bei zwölf Prozent, die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linke scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde.

Bisher hatte Ministerpräsident Weil in einer großen Koalition mit der CDU regiert. Deren Spitzenkandidat Bernd Althusmann hatte im Landeskabinett zuletzt als Wirtschaftsminister fungiert. Beiden Parteien galt die große Koalition als Zweckbündnis, das sie wenn möglich nach der Wahl beenden wollten.

Weils Ziel ist es, ein neues rot-grünes Bündnis zu schmieden. Ob es dafür reicht, ist nach jetzigem Stand noch unklar. Mit den Grünen hatte er schon von 2013 bis 2017 regiert, bevor die Koalition ihre Mehrheit verloren hatte, weil eine Grünen-Abgeordnete zur CDU übergelaufen war. Sollte es für Rot-Grün nicht reichen, wäre auch ein Ampelbündnis denkbar, wenn es die FDP in den Landtag schafft. Herausforderer Althusmann hatte demgegenüber auf zwei Bündnisoptionen spekuliert, eine große Koalition unter seiner Führung oder aber ein schwarz-grünes Bündnis. Den ersten Prognosen zufolge sind diese beide Varianten nicht möglich.

Die Wahl in dem Flächenland mit etwa acht Millionen Einwohnern hat auch Auswirkungen auf die Bundespolitik. Im Wahlkampf dominierte das große bundespolitische Thema dieser Tage, die durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufene Energiekrise und die Frage, welche Hilfen die Bundesregierung für Bürger und Firmen bereitstellt. Die Ampel-Koalition in Berlin hatte angesichts der Krise mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht, deren Gesamtvolumen beläuft sich auf 295 Milliarden Euro. Gleichzeitig waren der Regierung Fehler unterlaufen, etwa bei der gescheiterten Gasumlage. Die CDU hatte die Landtagswahl vor diesem Hintergrund auch zu einer Abstimmung über die Krisenpolitik der Bundesregierung erklärt.

Für die Kanzlerpartei SPD ist die Wahl in Niedersachsen auch deshalb von großem Interesse, weil sie bei den bisherigen Landtagswahlen in diesem Jahr schlecht abgeschnitten hat. Nur im Saarland wurde sie stärkste Partei und konnte die Ministerpräsidentin stellen. In Schleswig-Holstein und in der früheren sozialdemokratischen Hochburg Nordrhein-Westfalen setzte es hingegen deutliche Niederlagen. Ein Sieg in Niedersachsen würde der Partei auch im Bund ein wenig Luft verschaffen. In den Umfragen hatte sie dort zuletzt bei etwa 18 Prozent gelegen und damit deutlich unter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl.

Am Nachmittag hatte sich in Niedersachsen eine Wahlbeteiligung etwa auf demselben Niveau wie bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017 abgezeichnet. Damals lag gingen 63,1 Prozent zur Wahl. Die niedrigste Wahlbeteiligung war in Niedersachsen im Jahr 2008 mit 57,1 Prozent festgestellt worden.