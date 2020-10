Von Felix Haselsteiner

Das letzte bisschen Unsicherheit bei der Labour-Partei hat sich bereits nach der ersten Hochrechnung verflüchtigt. Seit Monaten wirkte Jacinda Ardern mit ihrer Partei schon wie die sichere Siegerin bei der Parlamentswahl in Neuseeland, hatte dann sogar nach einem Covid-Ausbruch Ende August den Wahltermin um einen Monat nach hinten verschoben - um festzustellen, dass auch das in den Umfragen kaum negative Effekte hatte.

Erst am Samstag jedoch durfte sich Ministerpräsidentin Ardern tatsächlich als große Siegerin fühlen: Nach Auszählung von fast allen Stimmen kommt Labour derzeit auf 49 Prozent, alles deutet auf eines der klarsten Ergebnisse in der neuseeländischen Wahlgeschichte hin. Ardern bedankte sich bei ihren Anhängern für die Unterstützung, auf die man vielleicht "gehofft", aber die man nicht "erwartet" habe. Bei ihrer Rede auf der Wahlparty ihrer Partei sagte die bisherige und künftige Regierungschefin, dass in den kommenden drei Jahren nun "viel zu tun" sei. Man werde gestärkt aus der Covid-Krise kommen, mit den richtigen Antworten auf die Herausforderungen, denen Neuseeland gegenüberstehe: "Jetzt ist mehr denn je die Zeit nicht nachzulassen. Also lasst uns gemeinsam vorwärts gehen."

Absolute Mehrheit für Ardern möglich

Dem großen Sieg von Labour gegenüber steht die Niederlage der National Party, die mit derzeit 27 Prozent ein noch weitaus schlechteres Ergebnis ablieferte, als in Umfragen erwartet. Für die Nationalpartei und ihre Chefin Judith Collins ist es einer der bittersten Abende in der Parteigeschichte. Historisch hatten sich die beiden Großparteien stets einen engen Zweikampf geliefert, nun könnte Labour im Parlament annähernd doppelt so viele Sitze einnehmen wie die konservative National Party.

2017 noch hatte die National-Partei die meisten Stimmen bekommen, damals hatte Ardern es geschafft, durch eine überraschende Koalition mit der rechtskonservativen Partei NZ First das Amt als Premierministerin zu übernehmen. Nun sehen Arderns Möglichkeiten zur Regierungsbildung wesentlich besser aus: Mit dem Labour-Ergebnis von um die 50 Prozent wäre erstmals in der neuseeländischen Geschichte eine Alleinregierung denkbar: Dem vorläufigen Ergebnis zufolge hätte Labour mit 64 von 120 Sitzen die absolute Mehrheit.

Aber auch eine Koalition mit den Grünen, die derzeit auf 7,5 Prozent der Stimmen kommen und auf zehn Sitze hoffen können, wäre möglich. Ardern wollte sich in dieser Hinsicht aber noch nicht festlegen, sondern die endgültigen Ergebnisse abwarten. Zweiter großer Wahlverlierer sind unterdessen die Rechtskonservativen: Arderns bisheriger Regierungspartner verpasste den Einzug ins Parlament deutlich.

Corona-Krisenmanagement wird belohnt

Arderns Wahlsieg mag historisch für Neuseeland sein, lässt sich aber auch international als Zeichen an andere Regierungschefs deuten. Das Rennen mit der National Party war in den drei Jahren der Labour-Regierung stets offen, erst mit der Corona-Krise im März konnte sich Ardern deutlich absetzen. Das harte Krisenmanagement in der Pandemie, samt strengsten Reisebeschränkungen und dem klar formulierten Ziel, Covid-19 in Neuseeland nicht nur einzudämmen, sondern auszurotten, imponierte der Bevölkerung.

"Aunty" - Tantchen - wurde Ardern von ihren Anhängern genannt - nach dem Motto: Tantchen wird auf uns aufpassen, auch und gerade in der Krise. Ohne Arderns Krisenmanagement, das sie auch schon nach dem Anschlag in Christchurch im März 2019 und bei einem Vulkanausbruch im Dezember 2019 unter Beweis gestellt hatte, wäre dieser deutliche Wahlsieg jedoch wohl kaum möglich gewesen.

Die Herausforderungen dürften für die 40-jährige Regierungschefin in ihrer zweiten Amtszeit auch deshalb ungleich größer sein als in der ersten. Dass Ardern Krisenmanagerin kann, hat sie unter Beweis gestellt, genauso wie ihr Talent für die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Dass sie als junge progressive Regierungschefin auftritt, die während ihrer Regierungszeit ein Baby bekommt und es mit zur UN-Generalversammlung bringt, hat ihren Ruf auf der internationalen Bühne geprägt.

Neuseeland jedoch erwartet in den kommenden Jahren eine ernsthafte Wirtschaftskrise, ausgelöst unter anderem durch die restriktive Lockdown-Politik - dann wird es weniger um Worte und Gesten und wesentlich mehr um Zahlen gehen. Ardern wird sich auch dann als gute Managerin präsentieren müssen, um die Euphorie der großen Wahlnacht vom Samstag am Leben zu erhalten.