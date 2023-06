Von Hubert Wetzel, Brüssel

Die Erleichterung war Josep Borrell anzumerken, als er am 23. Mai in Brüssel die EU-Verteidigungsminister traf. Er habe "gute Nachrichten", kündigte der Außenbeauftragte der Europäischen Union vor der Sitzung an. Einige Stunden später rückte er in einer Pressekonferenz damit heraus. "Ich kann heute bekannt geben, dass die EU-Mitgliedsländer der Ukraine 220 000 Schuss Artilleriemunition verschiedener Kaliber geliefert haben", sagte Borrell.