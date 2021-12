Von Daniel Brössler, Berlin, Fabian Fellmann, Washington, und Tobias Zick

Bei einem Videogipfel mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin hat US-Präsident Joe Biden mit Konsequenzen gedroht, sollte es im Ukraine-Konflikt zu einer Eskalation kommen. Wie das Weiße Haus am Dienstagabend nach dem gut zweistündigen Gespräch mitteilte, habe Biden darin "die tiefe Besorgnis der Vereinigten Staaten und unserer europäischen Verbündeten" zum Ausdruck gebracht.

Die USA werfen Russland die Vorbereitung eines Angriffs auf die Ukraine vor. Bis zu 175 000 Soldaten soll Moskau gemäß amerikanischer Einschätzung bis zum Frühjahr gegen den Nachbarn in Stellung bringen können. Im Falle einer militärischen Eskalation würden die USA und ihre Verbündeten "mit starken wirtschaftlichen und anderen Maßnahmen" reagieren; dies hat Biden nach Darstellung des Weißes Hauses im Gespräch mit Putin klargestellt. Der US-Präsident habe seine Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt und zugleich dazu aufgerufen, die Lage zu deeskalieren und zur Diplomatie zurückzukehren. Zuvor hatte Biden Forderungen Moskaus zurückgewiesen, einen Nato-Beitritt der Ukraine auszuschließen. "Ich akzeptiere von niemandem rote Linien", sagte Biden.

Washington geht davon aus, dass Putin noch nicht definitiv über einen Angriff auf die Ukraine entschieden hat, aber im Frühjahr 2022 dazu bereit sein wird - sofern der Truppenaufmarsch nicht nur dazu dient, Druck aufzubauen, damit die Europäer und die Amerikaner die Ukraine wieder Russland überlassen. Präventiv versuchen die USA, die zu erwartenden wirtschaftlichen Kosten einer Invasion in die Höhe treiben, um das Kalkül des Kreml-Chefs zu beeinflussen. Als Drohkulisse ließ Bidens Regierung im Vorfeld des Videogipfels Pläne für weitreichende wirtschaftliche Sanktionen kursieren. Diese würden Personen aus dem engsten Umfeld Putins treffen, etwa mit Reiseverboten und der Einfrierung von Bankkonten.

Ähnliche Schritte haben die USA und die EU bereits mehrfach gegen russische Personen und Firmen unternommen, nachdem Russland die Krim annektiert hatte. Das Verhalten des Kremls konnten diese Sanktionen allerdings bislang kein Jota beeinflussen.

Die Drohung ist keine hohle, wie das Beispiel Iran zeigt

Washington fordert darum auch eine deutlich Verschärfung der Strafmaßnahmen gegen den Kreml: Falls Russland in der Ukraine einfällt, könnten es die westlichen Länder aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausschließen und russische Banken mit zusätzlichen Einschränkungen belegen. Die Drohung ist keine hohle. Gegen Iran hat der Westen solch drakonische Maßnahmen wegen dessen Atomprogramms verhängt.

Einen Tag vor seinem Amtsantritt hat der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Russland aufgefordert, im Konflikt mit der Ukraine die "Unverletzlichkeit der Grenzen" zu achten. Es müsse "ganz, ganz klar sein, dass es eine inakzeptable Situation wäre, wenn eine Bedrohung für die Ukraine entstünde", sagte Scholz am Dienstag nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages in Berlin. Wie andere in Europa und auch in den USA blicke man "sehr besorgt" auf russische Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze.

Am Montagabend hatte die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits mit Biden, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und dem britischen Premierminister Boris Johnson in einem Telefonat über die Kriegsgefahr gesprochen. Die fünf Staats- und Regierungschefs riefen Russland dazu auf, "die Spannungen abzubauen und sich konstruktiv bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur friedlichen Lösung des Konflikts in der Ostukraine zu engagieren". Auch Scholz sprach sich für eine Wiederbelebung des Minsker Friedensprozesses und der Gespräche im sogenannten Normandie-Format aus. Beteiligt daran sind Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine.

Der künftige Vizekanzler, Robert Habeck (Grüne), sagte: "Die ganze Anstrengung Europas muss darauf gerichtet werden, die bestehenden Formate wieder zu reaktivieren und dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu einem noch heißeren, aggressiven, kriegerischen Konflikt wird." Habeck deutete auch eine Verknüpfung mit dem Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 an. Es müsse "sicherlich" politisch darüber zu reden sein, über welche Möglichkeiten Europa verfüge, "deeskalierend zu wirken". Habeck verteidigte seine im Frühjahr gestellte Forderung nach Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine, betonte aber, dass es sich jetzt um eine andere Lage handle.