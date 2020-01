US-Vorwahlen:Alle Termine und Ergebnisse im Überblick

Vom 3. Februar bis 6. Juni finden die Vorwahlen zu den Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Hier finden Sie alle Ergebnisse und Termine.

Während es zur US-Präsidentschaftswahl noch lange hin ist, gehen die Vorwahlen demnächst los. In Caucuses und Primaries wählen die Demokraten den Herausforderer für den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Wie das Ganze abläuft, können Sie in unserem Überblicksartikel nachlesen. Im Folgenden finden Sie die Termine und Ergebnisse der Vorwahlen der Demokraten, die wir von 3. Februar bis zum 6. Juni laufend aktualisieren.

Wann und wo wird gewählt?

In Klammern finden Sie die Anzahl der Delegierten, die die einzelnen Staaten zum demokratischen Parteitag schicken.

3. Februar: Iowa (41)

11. Februar: New Hampshire (24)

22. Februar: Nevada (36)

3. März (Super Tuesday): Alabama (52), Arkansas (31), Amerikanisch-Samoa (6), Colorado (67), Kalifornien (415), Maine (24), Massachusetts (91), Minnesota (75), North Carolina (110), Oklahoma (37), Tennessee (64), Texas (228), Utah (29), Virginia (99), Vermont (16), Demokraten im Ausland (13)

10. März: Idaho (20), Michigan (125), Mississippi (36), Missouri (68), North Dakota (14), Washington (89)

14. März: Nördliche Marianen (6)

17. März: Arizona (67), Florida (219), Illinois (155), Ohio (136)

24. März: Georgia (105)

29. März: Puerto Rico (51)

4. April: Alaska (15), Hawaii (23), Louisiana (54), Wyoming (14)

7. April: Wisconsin (79)

28. April: Connecticut (60), Delaware (18), Maryland (96), New York (274), Pennsylvania (186), Rhode Island (22)

2. Mai: Guam (7), Kansas (39)

5. Mai: Indiana (82)

12. Mai: Nebraska (29), West Virginia (25)

19. Mai: Kentucky (48), Oregon (61)

2. Juni: Disctrict of Columbia/Washington D.C. (20), Montana (17), New Jersey (112), New Mexico (30), South Dakota (16)

6. Juni: Virgin Islands (7)

Hinweis: Die Daten und Anzahl der Delegierten können sich ändern. Wir aktualisieren diese Seite, sobald wir es bemerken. Falls Sie schneller sind, geben Sie uns gerne Bescheid.

Die Prognose für die nächsten Vorwahlen

Besonders der Auftakt in Iowa wird für viele Kandidaten entscheidend sein. Der Staat ist landwirtschaftlich geprägt, die Stimmen werden zwischen den Gewinnern aufgeteilt. Beim Caucus 2016 gewann Hillary Clinton hier denkbar knapp mit 0,26 Prozent Vorsprung auf Bernie Sanders - und verlor später krachend gegen Trump. So sehen die derzeitigen Umfragewerte in den kommenden Vorwahlen aus:

Die Sieger in den einzelnen Bundesstaaten

Sobald es Ergebnisse gibt, finden Sie diese hier:

Die Umfragewerte der Kandidaten gegen Trump

Schon vor dem Beginn der Vorwahlen zeichneten sich bei den Demokraten mehrere Favoriten ab. Neben dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden waren dies Senator Bernie Sanders aus Vermont und Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, die beide eine ähnliche Agenda verfolgen. Auch Pete Buttigieg, Bürgermeister von South Bend in Indiana, hielt sich im Kreis der Favoriten. So stehen ihre Chancen im direkten Vergleich mit Donald Trump:

