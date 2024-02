USA:Der Heimatschützer, den die Republikaner loswerden wollen

Im November 1959 kam in Havanna Alejandro Mayorkas auf die Welt, kurz danach war er auf der Flucht. Zu Jahresbeginn hatten die Rebellen um Fidel Castro Kuba erobert, die Familie floh dann 1960 wie so viele Kubaner vor und nach ihnen nach Miami und zog später nach Kalifornien um. Nun soll Mayorkas, inzwischen 64, fast sein ganzes Leben lang Nordamerikaner und anders als etliche Exilanten liberal, mal wieder als US-Heimatschutzminister eine aktuelle Flüchtlingskrise ordnen. Allerdings wären ihn die Republikaner gerne los.

Bereits im vergangenen Jahr wollte die rechte Hardlinerin Marjorie Taylor Greene den Demokraten stürzen, weil er die Lage an der Südgrenze nicht im Griff habe. Damals scheiterte der Antrag, nun legen republikanische Abgeordnete nach: Dank ihrer Mehrheit stimmte der Heimatschutzausschuss des Repräsentantenhauses für ein Amtsenthebungsverfahren. Sie werfen Joe Bidens Grenzschützer die "Verletzung des öffentlichen Vertrauens" vor sowie "vorsätzliche und systematische Weigerung, das Gesetz einzuhalten".

Selbst manche Republikaner halten den Vorstoß für unhaltbar

Würde sich diese Anklage auch im Kongress durchsetzen, dann wäre Mayorkas seit 1876 das erste Kabinettsmitglied, das ein Impeachment-Verfahren über sich ergehen lassen muss. Auf noch höherer Ebene war ein solches zuletzt im Januar 2021 gegen Präsident Donald Trump gescheitert, seinerzeit trotz klarer Indizien nach dem Sturm auf das Kapitol. Bei Mayorkas sind die Argumente deutlich dürftiger, selbst manche Republikaner halten den Vorstoß für unhaltbar, Parteifreunde erst recht. Dies sei ein politischer Stunt und ein Anschlag im Auftrag von Trump und Taylor Greene, sagt Hakeem Jeffries, der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus.

Tatsächlich ist der Secretary of Homeland Security ein Lieblingsziel der Republikaner im amerikanischen Dauerstreit. Das hat zum einen damit zu tun, dass während der Biden-Regierung mehr als 2,3 Millionen Einwanderer über die 3100 Kilometer lange Naht zu Mexiko ins Land kamen, sie überquerten den Rio Grande, kamen durch die Wüste oder überwanden Mauern und Zäune. Allein im Dezember 2023 wurden nahezu 250 000 illegale Grenzübertritte registriert, mehr denn je. Zum anderen heizt sich der Wahlkampf auf.

Viele Konservative sehen in den Einwanderern vornehmlich Kriminelle

Immigration ist beim mutmaßlich nächsten Duell zwischen Biden und Trump eines der ganz großen Themen, das macht den Job des Heimatschutzministers zu einem der undankbarsten Posten der Nation. Grundsätzlich finden konservative Kreise, dass Washington sträflich lasch mit unerwünschten Grenzgängern umgehe. Sie erkennen in diesen Menschen vornehmlich Dealer und Terroristen. Aber auch demokratische Bürgermeister von Städten wie New York würden den Zustrom gerne bremsen. Inzwischen wollen Biden und Mayorkas die Regeln verschärfen, aber ein neues Einwanderungsgesetz scheitert bisher am Widerstand von jenen Trump-Leuten, denen der Entwurf aus dem Weißen Haus nicht weit genug geht. Noch dazu stoppt diese republikanische Blockade die weitere Ukraine-Hilfe, beides wurde miteinander verknüpft.

Alejandro Mayorkas ist der erste Latino, der das Heimatschutzministerium leitet. Von 2008 an war der Jurist unter Barack Obama zunächst die Nummer zwei in diesem Ministerium gewesen, das George W. Bush nach den Terroranschlägen 2001 geschaffen hatte. Nun muss er sich verteidigen. In einem Brief an das House Homeland Security Committee nennt Mayorkas die Anschuldigungen falsch. Seine Behörde schiebe Kriminelle ab und stelle Drogen wie Fentanyl sicher, dennoch müsse noch mehr getan werden, weshalb er für ein parteiübergreifendes Abkommen wirbt. Und er verweist auf seinen Respekt für die Strafverfolger, den er gerade als Kind kubanischer Einwanderer habe. "Meine Eltern", schreibt Mayorkas, "erlebten einen solchen Verlust durch die Faust des Autoritarismus, dass der amerikanische Gesetzeshüter in unserer neuen Heimat ein greifbares Symbol für Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit war."