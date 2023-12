Ethnische Ungarn in Transkarpatien fühlen sich vor allem als Ukrainer und kämpfen auch für das Land: Szene eines Trauerzugs für einen Soldaten in Peretschyn.

Viktor Orbán will den EU-Beitritt der Ukraine verhindern und beruft sich dabei auch auf die Interessen der ungarischen Minderheit dort. Die aber fühlt sich vereinnahmt - und fordert das Gegenteil.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Viktor Orbán hatte seine Nein zu EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zuletzt vor allem mit Korruption und Krieg im Nachbarland begründet. In Brüssel wird es als Ironie der Geschichte empfunden, dass der Regierungschef, dem wegen massiven Korruptionsvorwürfen Milliarden Euro Fördergelder vorenthalten werden, der Ukraine diesbezüglich Untätigkeit vorwirft. Just das Verhalten Ungarns sei ja einer der Gründe, stellte Věra Jourová, Vizepräsidentin der EU-Kommission, unlängst auf dem "15. Mediengipfel" im österreichischen Lech fest, warum die Staatschefs der EU einer Erweiterung so skeptisch gegenüberstünden.