27. September 2018, 20:23 Uhr UN-Generalversammlung Gut gelaunt in die Isolation

Charmeur und Plaudertasche: Donald Trump in New York.

Mit einer denkwürdigen Pressekonferenz endet Trumps Besuch bei den UN. Kritik etwa an seiner Iran-Politik lässt er einfach abperlen.

Von Christian Zaschke, New York

US-Präsident Donald Trump ist seit Donnerstag wieder in Washington und geht den Regierungsgeschäften nach, aber in New York wirkt sein dreitägiger Auftritt bei der 73. UN-Vollversammlung noch nach. Am Mittwochabend verabschiedete er sich mit einer gut 80-minütigen Pressekonferenz, während der er sich als Conférencier und Entertainer präsentierte, als Charmeur und Angeber, als Plaudertasche und Quasselstrippe. Es war, als trete der ehemalige Reality-TV-Star in seiner eigenen Fernsehshow auf, die zum Inhalt hat, dass Trump sich zu Fragen der Zeit äußert und ...