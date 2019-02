18. Februar 2019, 18:20 Uhr Umwelt "So kann es nur schiefgehen"

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter über die Gelbwesten in Frankreich und die Lehren für seine Partei, die soziale Fragen mehr mitdenken müsse.

Interview von Michael Bauchmüller

Protest in gelben Westen: Anfang Februar gingen ein paar Hundert Leute in Baden-Württembergs Hauptstadt Stuttgart gegen Diesel-Fahrverbote auf die Straße. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Herr Hofreiter, wenn Bürger für ihre Belange eintreten, muss das Ihnen als Grüner doch gefallen, oder?

Engagement ist immer gut. Aber klar ist: Bei rechtsradikalen Demos finde ich die Gegendemos gut, nicht die rechtsradikalen.

Und wenn sich in Stuttgart Menschen gelbe Westen überstreifen, weil sie gegen Fahrverbote sind - ist das gutes oder schlechtes Engagement?

Ich kann den Unmut schon verstehen, er richtet sich ja zu einem guten Teil gegen die Autoindustrie. Die hat die Autofahrer betrogen, und die Bundesregierung lässt sie davonkommen. Ich wünschte mir, Industrie und Bundesregierung würden noch stärker unter Druck gesetzt. Damit endlich die kostenlose Hardware-Nachrüstung kommt und die Luft sauberer wird.

Müssen die Grünen nicht auch ihre Position überdenken? Vieles, was die Gelbwesten aufbringt, auch in Frankreich, sind urgrüne Forderungen. Dort richtete sich der Protest auch gegen höhere Spritpreise.

Wir Grüne müssen uns schon fragen, ob wir die soziale Frage bei unserer Umweltpolitik immer ausreichend berücksichtigt haben. Nehmen Sie nur die Energiewende: Die finden wir gut. Aber Betriebsräte sucht man in vielen Ökostrom-Firmen vergebens. Da hätten wir mehr Druck machen müssen. Aber die Situation in Frankreich ist ganz anders gelagert.

Inwiefern?

Macron hat vieles falsch gemacht. Er hat die Vermögensteuer abgeschafft. Menschen mit geringem Einkommen hat er behandelt, als wären sie selbst an ihrem Schicksal schuld. Und dann hat er Kraftstoffpreise angehoben, ohne mehr Alternativen zum Auto anzubieten. So kann es nur schiefgehen.

Und welche Lehren ziehen Sie daraus?

Wir müssen öko und sozial zusammendenken. Das heißt auch: Wenn Umweltmaßnahmen auf Kosten der Menschen gehen, müssen wir für einen sozialen Ausgleich sorgen. Natürlich ist es sinnvoll, wenn klimaschädliches Verhalten seinen Preis hat. Aber man muss die Einnahmen daraus fair verteilen, wie beim Schweizer Energiegeld. Da werden etwa Heizstoffe verteuert, und die Einnahmen werden pro Kopf der Bevölkerung zurückgezahlt. Am Ende profitieren davon vor allem Ärmere, sie erhalten oft mehr zurück, als sie einzahlen. Einfach, weil ihr CO₂-Fußabdruck kleiner ist.

Anton Hofreiter, 49, führt seit Oktober 2013 zusammen mit Katrin Göring-Eckardt die Bundestagsfraktion der Grünen. Er mahnt die eigene Partei, die sozialen Konsequenzen von Umweltpolitik nicht auszublenden. (Foto: Sophia Kembowski/dpa)

Dennoch reagieren viele Menschen allergisch auf höhere Energiepreise. Was etwa wollen Sie Pendlern erzählen?

Dass in neuen Verkehrskonzepten viele Chancen liegen: Gerade Pendler vergeuden doch täglich Lebenszeit in Staus. Wäre es nicht spannend, wenn wir perspektivisch zu einer ganz neuen Form von Mobilität kommen, die vernetzt und intelligent ist, wo Carsharing, Fahrrad und ÖPNV immer attraktiver werden? Und natürlich werden auf kurz oder lang zu klimafreundlicher Mobilität auch Elektroautos gehören.

... die viel teurer sind als Verbrenner.

Noch. Man darf nicht vergessen, dass Technologie, wenn sie in Massenproduktion geht, günstiger wird. Wenn man sich nur ansieht, wie schnell Solarzellen oder Batterien günstiger geworden sind. Elektroautos werden günstiger, und bald werden sie auch bezahlbar sein für Menschen ohne Spitzeneinkommen. Da plädiere ich für mehr Technikoptimismus.

Klingt ungewohnt für einen Grünen.

Wir stehen dafür inzwischen mehr als alle anderen. Wir haben gegen Atomkraft und Kohle gekämpft. Und die modernsten Technologien sind jetzt Solar, Batterien, hochmoderne Windkraftanlagen, die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, die digitale Vernetzung der Verkehrsträger. Selbst Flugzeuge könnten viel umweltfreundlicher sein. Die Technik ist da. Was fehlt, ist der politische Rahmen.

Wie müsste der aussehen?

Das braucht einen Mix. Allein und zuerst auf höhere CO₂-Preise zu setzen, hielte ich für falsch. Wir brauchen ein kluges Ordnungsrecht, das etwa durch höhere Grenzwerte Innovationen fördert. Das dient Umwelt und Klima, ohne Verbraucher zu belasten. Und der Staat muss mehr in den Infrastrukturausbau investieren. Nimmt man alles drei zusammen, wird ein Plan daraus, eine Art ökologische Industriepolitik.

In Deutschland finden mehr als 800 000 Menschen in der Autoindustrie Arbeit. Was soll aus denen werden?

Wir müssen diese Menschen stärker in den Blick nehmen. Unser Ziel muss sein, die Transformation so zu gestalten, dass gute Arbeit erhalten bleibt. Wer in einer Branche arbeitet, die sich radikal wandeln wird, muss die Chance auf Berufe mit Zukunft bekommen, durch ein Recht auf Weiterbildung, durch die Umwandlung der Arbeitslosenversicherung in eine Arbeitsversicherung. Der Umbau wird kommen, aber er darf nicht auf Kosten guter Tariflöhne und betrieblicher Mitbestimmung gehen. Deswegen müssen wir rechtzeitig reagieren.

Aber wer weiß schon, ob der nächste Job so gut wird wie der bisherige?

Viele Beschäftigte und Betriebsräte sehen, was auf sie zukommt. Gerade deshalb muss man schnell beginnen, den Umbau vorzubereiten. Sonst kommt er von außen und überrollt die Leute. Die Welt hört ja nicht auf, sich zu drehen, nur weil wir gerade Angst vor der Veränderung haben.