Olaf Scholz in der Ukraine-Krise:Last-Minute-Reise für den Frieden

Von Daniel Brössler, Berlin

Kiew und Moskau trennt viel, aber keine große Entfernung. Kaum eine Flugstunde beträgt die Distanz. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Montag seine Termine in der ukrainischen Hauptstadt absolviert hat, könnte er es bis zu einem frühen Abendessen nach Moskau schaffen. Scholz wird das nicht tun. Er wird sich von der Flugbereitschaft zurück nach Berlin bringen lassen, um am kommenden Tag in aller Frühe nach Russland aufzubrechen. Das mag nicht optimal sein fürs Klima, dient aber aus diplomatischer Sicht der Sache. Das Gespräch im Kreml wird schwer genug. Da soll Gastgeber Wladimir Putin zumindest in Protokolldingen keine Gründe finden, beleidigt zu sein.